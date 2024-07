Ana Sayfa » Oyun Apple Arcade’e iki büyük mobil oyun geliyor! Oyun Apple Arcade’e iki büyük mobil oyun geliyor! Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Apple Arcade her zaman kataloğuna eşsiz oyunlar ekliyor ve Temmuz ayı da farklı değil; iki büyük mobil başlık, bir Vision Pro oyunu ve yakında bir dizi güncelleme geliyor.

Apple Arcade’ın en yeni özgün başlığı Temple Run: Legends, uzun süredir devam eden ilk seviye tabanlı oyun. Piyasaya 1 Ağustos’ta giriş yapacak. Serideki tipik olarak sonsuz seviyelerde oyunlar, oyun bitişinden önce gidebildiğiniz kadar uzağa gitmenizi gerektiriyor. Ancak Legends, 500’den fazla seviyeye sahip, böylece oyuncular ilerlemelerini daha somut bir şekilde takip edebilecekler.

Apple’ın duyurusuyla ilgili blog yazısında, yeni oyun modları ve yeni karakterlerin de bulunacağı belirtiliyor. Eğer klasik Temple Run oynamak isterseniz, sonsuz koşu modu hala mevcut. İlk Temple Run’un 2011 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, Imangi Studios ekibi serinin yeni eklemelerini düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. Bunların hepsi sonsuz koşucular da değil, Temple Run: Puzzle Adventure eşleştirme-3 oyunu, bir VR başlığı ve Temple Run: Idle Explorers gibi idle oyunları da içeriyor.

Sıradaki oyun ise Vampire Survivors Plus, aynı zamanda 1 Ağustos’ta piyasaya sürülüyor. Bu, bullet-hell türündeki hitin Apple mobil cihazlarda olmasının ilk kez olmamasına rağmen, bu versiyon Legacy of the Moonspell ve Tides of the Foscari adlı iki DLC paketini ve aynı cihazda dört kişilik işbirliği modunu içeriyor. Ayrıca, birçok Apple Arcade oyunu gibi reklamsız.

Vampire Survivors, son yılların en büyük sürpriz bağımsız başarılarından biri, sürekli artan yaratık kalabalıklarını ortadan kaldırmanızı gerektiren çok sayıda seviye ile. Yeni karakterler açabilir, yeni silahlar alabilir ve yetenekleri seviye atlayarak tekrar tekrar ölebilirsiniz.

Son olarak, Kingdoms ve kaleleri yok ettiğiniz bir bulmaca oyunu olan Castle Crumble, Vision Pro‘ya geliyor. Bu sayede oyuncular, oyundaki dioramaları devirmek için el izleme kullanabilirler.