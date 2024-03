Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Batarya Kullanım Süresini Uzatıyor! iPhone 16 Yeni Batarya ile mi Gelecek? Teknoloji Haberleri Apple Batarya Kullanım Süresini Uzatıyor! iPhone 16 Yeni Batarya ile mi Gelecek? Emine Emre 0 Görüntüleme

Son dönemde akıllı telefon piyasasında yaşanan gelişmeler arasında, batarya kullanım sürelerinin ya da bir başka deyişle batarya kapasitelerinin artışı da yer alıyor. Android telefonlarda uzun kullanım olanağı sunan 5000 mAh’lık 6000 mAh’lık örnekleri gördük ancak Apple henüz mAh değeri bakımından büyük bir artış göstermedi. Bununla birlikte yeni gelen haberlere göre Apple batarya kullanım süresini uzatıyor. Peki iPhone 16 yeni batarya ile mi gelecek? İşte detaylar…

Apple Batarya Kullanım Süresini Uzatıyor!

Apple 2021 yılında aldığı bir patenti kısa bir süre önce yayınladı. Buna göre; iPhone’larda kullanılan bataryalar hacimsel bakımdan değil ancak mAh değeri bakımından kapasite artışı gösterecek. Son gelen raporlara göre Apple bu konu üzerinde çalışmakta.

mAh değeri bataryanın kullanım süresi bakımından önemli bir parite olsa da bu alanda tek değil. Örneğin bir iPhone cihazın bataryası mAh değeri bakımından bir Android cihaza göre düşük olsa da kullanım süresi ya da kapasitesi bakımından Android cihazdan daha iyi konumda olabiliyor. Bu akıllı telefon piyasasının bilinen bir gerçeği diyebiliriz.

Bununla birlikte Apple her ne kadar düşük mAh değeri ile yüksek performans sağlayabilse de, batarya kapasitesini mAh değeri bakımından da yükseltmek için çalışmalar yaparak rekabette öne geçmeyi hedefliyor. Her zaman bir numarada olmayı ama edinen marka, kullanıcı deneyimini artırmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Apple’ın iPhone bataryalarında şimdiye dek en yüksek mAh değerine sahip olanlarını iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max modellerinde kullandı. 2022 yılında kullanıcı ile buluşan iPhone 14 Pro Max 4323 mAh‘lik bataryaya sahipken, 2023 yılında çıkan iPhone 15 Pro Max modelinde ise 4422 mAh değerinde bataryaya sahip idi. Şimdi ise marka bunlardan daha yüksek kapasiteye sahip bir batarya ile kullanıcının karşısına çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Apple Yeni Bataryası iPhone 16 ile Gelecek mi?

Apple 2021 yılında “Battery cells with tabs at right angle” başlıklı patentini aldı ancak kısa zaman önce bu patentini paylaştı. Apple söz konusu patenti ile daha uzun kullanım süresine sahip bir batarya sunacak. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen markanın patenti neden şimdi açıkladığı ise merak konusu.

Bahse konu patent ile gelecek nesil iPhone modellerinin, ilgili bataryadan gücünü alması bekleniyor. Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre ise iPhone 16 modelleri yeni batarya ile gelebilir.