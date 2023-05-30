Apple, Değişiklikleri iPhone 16 İle Beraber Getirecek!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, getirmeyi planladığı tüm özellikleri iPhone 16 modeli ile beraber kullanıcıların beğenisine sunacak.

Apple, iOS 17 güncellemeleri ile beraber yazılım ve donanım açısından bir dizi eksikliği ortadan kalırdı. Bu yeniliklere yaklaşan WWDC 2023 etkinliklerinde erişebileceğiz. Eylül ayında beklenen iPhone 15, hakkında konuşulan özellikleri üzerinde barındırmayacak gibi görünüyor.

Apple, neredeyse tüm büyük yatırımlarını iPhone 16 modeli ile beraber kullanıcılarına sunacak. Yapılan haberlere bakılırsa, şimdiye kadarki en büyük ekran boyutunu iPhone 16 serisinde karşımıza çıkacak. iPhone 16 Pro 6.3 inç ve iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekran boyutu ile gelecek. Diğer modeller ise boyutunu koruyacak.

Bununla beraber kamera özelinde de bir takım değişikliğe gidecek olan Apple, pereskop telephoto kamera ile beraber %12 daha büyük bir kamera sensörüne sahip olacak. Bunlar her ne kadar resmi olmasa da, birçok kullanıcı tarafından bu özelliklerin iPhone 16 modeli ile beraber gelmesi bekleniyor.

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