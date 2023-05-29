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Vivo Y78, Global Pazara Çıkıyor!

Vivo, Y78'in küresel versiyonunu açıkladı. Küresel olarak adlandırılıyor çünkü bu ayın başlarında Çin'de piyasaya sürülen Y78'den oldukça farklı özellikle sahip.

İbrahim Özbek

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vivo y78 global

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Vivo, Y78’in küresel versiyonunu açıkladı. Küresel olarak adlandırılıyor çünkü bu ayın başlarında Çin’de piyasaya sürülen Y78’den oldukça farklı özellikle sahip.

Global Vivo Y78, geniş bir 6,78 inç bir ekran ve FHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz AMOLED panel donatılmıştır.

Bir delik içine yerleştirilmiş bir 16 MP kamera (f/2.45), arkada ise 64 MP sensör yer alıyor. Ayrıca arka tarafta 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu, 8 MP selfie ve 50 MP arka kameralara sahip diğer Y78 telefonlardan farklı olarak dikkat çekiyor.

vivo y78 global

Y78, Snapdragon 695 tarafından desteklenmektedir. En hızlı yonga seti olmasa da 5G bağlantısını etkinleştirir. Vivo, onu 8 GB RAM (artı 8 GB’a kadar daha fazla sanal RAM) ve 256 GB depolama ile beraber sunuyor. Y78+’da olduğu gibi yonga setinin video kaydını 30 fps’de 1080p ile sınırladığını unutmamakta fayda var.

vivo y78 global

Y78, tıpkı diğer versiyonu gibi 44 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pille çalışıyor. Ülkemize ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi yer almıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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