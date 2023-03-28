Apple Car, iPhone 3D Sensörüyle Gelecek – İşte Detaylar

Apple’ın merakla beklenen elektrikli otomobil projesi, şirketin kendi kendine sürüş sistemini geliştirmede ilerleme kaydettiğini gösteren raporlarla önemli bir adım attı. Kaynaklara göre, Apple testleri genişletiyor ve aracın kendi kendine sürüş yeteneklerini geliştirmek için büyük ölçüde LiDAR sensörlerine güveniyor. Şirket, halihazırda iPhone ve iPad Pro için LiDAR tarayıcıları sağlayan Çinli tedarikçi Wenmao’dan otomotiv sınıfı LiDAR sensörleri tedarik edebilir.

Raporlar ayrıca, Apple’ın tedarikçilerinden biri olan Foxconn’un, Apple’ın otomotiv stratejisiyle uyumlu olabilecek gelişmiş sürücü destek sistemleri yapmak için Alman sanayi devi Siemens ile ortaklık kurduğunu gösteriyor. Foxconn gibi Tayvanlı şirketlerin aracı yapmak için yeterli üretim kapasitesine sahip olduğuna inanıldığından, bu ortaklık önemli olabilir.

Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan elektrikli aracının, teknoloji devinin birkaç yıldır test ettiği bir tür kendi kendine sürüş tesisine sahip olması bekleniyor. Aracın 100.000 doların altında bir fiyata sahip olması bekleniyor ve otobanlarda kendi kendine sürmesine izin verecek şekilde sınırlı kendi kendine sürüş yetenekleri olabilir.

Şirketin otomotiv sınıfı LiDAR sensörleri için kapasite geliştirmesi biraz zaman alabileceğinden, Apple’ın Wenmao’nun LiDAR sensörlerini kullanması önemli bir gelişme. Bununla birlikte, Wenmao’nun kalitesi ve Apple ile mevcut ilişkisi, özellikle Apple’ın geliştirme sürecinin başlarında Wenmao gibi uzun vadeli tedarik zinciri ortakları seçmesi muhtemel olduğundan, bir ortaklığı olası kılabilir.

Raporlar, Apple’ın araçla ilgili başlangıçtaki vizyonunu küçülttüğünü gösteriyor olsa da, şirketin kendi kendine sürüş sistemini geliştirmedeki ilerlemeleri ve Foxconn ve Siemens gibi tedarikçilerle ortaklıkları, projenin ilerlediğini gösteriyor. Devam eden testler ve 2026 için belirlenen lansman tarihi ile Apple’ın elektrikli otomobil projesi, kesinlikle on yılın en çok beklenen teknoloji sürümlerinden biri olacak.