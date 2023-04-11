Apple CarPlay ile Pizza Siparişi Verebileceksiniz!

Domino’s Pizza uygulaması artık Apple CarPlay‘de mevcut ve Domino’s hayranıysanız ancak arabaya servisteki uzun kuyrukları sevmiyorsanız, buna bayılacaksınız. Şirketin kendisi, uzun bekleme sürelerinin ideal olmadığını ve yeni uygulamanın bu sorunu çözmek için burada olduğunu kabul etti. Apple CarPlay ile Domino’s sayesinde artık uzaktan pizza siparişi verebileceksiniz.

Domino’s uygulaması artık CarPlay sisteminde mevcut olduğundan, sipariş sistemi artık olabildiğince basit. Yalnızca iki seçenek var – “sipariş vermek için dokunun” veya “sipariş vermek için arayın”. İşte basit ve sadece iki düğmelik bir sipariş sistemi. “Sipariş çağrısı” bir açıklamaya ihtiyaç duymaz ancak “sipariş için dokunun” yanıltıcı olabilir. Sistem, teslimat yeri ile birlikte tercih ettiğiniz siparişi saklayan telefonunuzdaki uygulamaya bağlı. Dışarıdayken kullanmayın, yoksa pizzanız sizden kilometrelerce uzağa teslim edilir.

Uygulama ve sipariş süreci, 3 yaşındaki bir çocuğun gezinmesi için yeterince basit. Herhangi bir Domino’s hayatını kolaylaştıracak ve sipariş takibi ile pizzanın sizden ne kadar uzakta olduğunu görebilirsiniz. Bu, daha da tembelleşebileceğimiz ve arabadan hiç ayrılmayabileceğimiz anlamına geliyor, şimdi tek ihtiyacımız olan birinin gelip boş kutuyu alması.

Yine de ciddi bir kayda göre, bu çok uygun. Bu dünyanın çıldırdığını ve arabamızdan inmeden pizza sipariş edebileceğimizi düşünürken, engelli insanları düşünün. Bazıları için bu, Domino’s sahibi olup olmamak arasında bir fark anlamına gelebilir.