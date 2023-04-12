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Apple, Eski iPhone’lar ve iPad’ler için iOS 15.7.5 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 15.7.5 ile birlikte macOS Big Sur 11.7.6 (20G1231) ve macOS Monterey 12.6.5'i (21G531) piyasaya sürdü. Korunmaya devam etmek için cihazınızı en son güvenlik yamalarıyla güncel tutmanızı öneririz.

Ayşen Sıla

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Geçen hafta Apple, iOS 16 ile uyumlu olmayan iPhone’lar ve iPad’ler için iOS 15.7.4‘ü piyasaya sürdü. Güncelleme, bu eski modellerdeki kritik güvenlik açıklarını düzeltti ve şimdi şirket, bu eski cihazlar için bir başka yazılım güncellemesi daha yayınlıyor. Yeni güncellemenin bazı önemli güvenlik sorunlarını giderdiği iddia ediliyor.

Resmi sürüm notlarına göre, iOS 15.7.5 herhangi bir yeni özellik getirmiyor ancak bazı önemli güvenlik geliştirmeleri içeriyor. iPadOS 15.7.5’in katıldığı iOS güncellemesi, 19H332 yapı numarasını taşıyor. Bu güncelleme iPhone 6s (tüm modeller), iPhone 7 (tüm modeller), iPhone SE (1. nesil), iPad Air 2, iPad mini (4. nesil) ve iPod touch (7. nesil) için mevcut olacak.

Yukarıda listelenen cihazlardan bazılarının neredeyse on yıllık olması ve Apple’ın tüm bu modeller için desteği çoktan bıraktığı düşünülürse, hala güncellemeler alması etkileyici. Kullanıcıların gizliliğini etkileyebilecek kritik güvenlik açıklarını ele aldığından, bunun gibi sürpriz güncellemeler olabilir.

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Apple, yukarıda belirtilen modeller için iOS 15.7.5’in iki güvenlik açığını giderdiğini iddia ediyor:

IOSurface Hızlandırıcı

  • Etki: Bir uygulama, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair bir raporun farkındadır.
  • Açıklama: Giriş doğrulama iyileştirilerek sınırların dışında yazma sorunu giderildi.

Web Kiti

  • Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair bir raporun farkındadır.
  • Açıklama: Boşaltma sonrası kullanım sorunu, iyileştirilmiş bellek yönetimiyle giderildi.
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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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