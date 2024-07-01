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2020 yılında Epic Games, Apple ile anlaşamadığı için Fortnite oyununu iOS’tan çekmişti. O zamandan bu yana iki dev şirket arasında çeşitli davalar ve anlaşmazlıklar yaşandı. Ancak şimdi bu ikili arasındaki çekişmeli süreç sona erdi denilebilir. Apple ile Epic Games el sıkıştı; Fortnite iOS’a geliyor. İşte ayrıntılar…

Apple ile Epic Games El Sıkıştı: Fortnite iOS’a Geliyor

4 yılın ardından Epic Games ile Apple arasındaki buzlar eridi. Bu duruma en çok sevinenler ise Fortnite oyunu seven iOS kullanıcıları. 2020 yılının Ağustos ayından bu yana Epic Games ile Apple arasındaki sürtüşme devam ediyor. Pek çoğunuzun bildiği üzere bu konu yalnızca sürtüşme seviyesinde kalmadı; mahkemeler, davalar derken süreç uzadı da uzadı.

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Epic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, en çok sevilen görev yapma oyunlarından biri olan Fortnite oyununda Epic Games kendi ödeme sistemini kullanmaya başladı. Zira gerek Google’ın gerekse Apple’ın komisyon uygulamaları Epic’i böyle bir yola sevk etti. Epic bu ödeme sistemi hamlesi ile Apple politikalarını ihlal etmiş oldu.

Epic Games’in bu hamlesi karşısında Apple da boş durmadı ve şirketin geliştirici hesabını kapattı. Akabinde Epic Games’in Apple’ı dava etmesiyle süreç başlamış oldu. Aradan geçen süre zarfında Fortnite oyunu seven iOS kullanıcıları en çok zararı gören taraf oldu diyebiliriz. Epic Games’in konu hakkındaki X paylaşımı aşağıdaki gibidir:

Status update on our mobile plans:



DONE:



✅ Submitted the Epic Games Store and Fortnite to Apple for their required notarization process.



IN PROGRESS:



◻️ Launch! Targeting the next couple months for the store and Fortnite on iOS in the EU.



◻️ Bring our games to other mobile… — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) June 28, 2024

Fortnite iOS’a Ne Zaman Gelecek?

Şimdi ise Epic Games, AB Dijital Piyasalar Yasası kapsamında, var olan haklarını kullanmak için Apple’a başvuru yaptı. Bahse konu yasa 2024’ün ilk ayında çıkmıştı ve o dönemde Fortnite’ın yeniden iOS’a geleceği belirtilmişti. Şu anda ise Epic Games Fortnite oyununu yeniden iOS’ta yayınlamak için başvurusunu yaptı. Aslında Apple, Dijital Piyasalar Yasası gereğince mecburen Fortnite’ı yayınlamak zorunda kalıyor diyebiliriz.

Konu ile ilgili X platformundan açıklama yapan Epic Games CEO’su Tim Sweeney; Apple politikalarını kabul etmemekle birlikte Fortnite’ı App Store’da yayınlayacaklarını deklare etti. Apple, Dijital Piyasalar Yasası’na göre yeni App Store politikaları oluşturmak zorunda kaldı. Bu politikalara göre de geliştirici stüdyolar kendi ödeme sistemlerini kullanabilecek ve alternatif uygulama mağazaları açabilecek. Bunun yanı sıra Apple, söz konusu işlemlerden de komisyon alacağını açıklamış durumda.

Epic Games’in en sevilen oyunlarından biri olan Fortnite’ın bir ya da iki ay içerisinde AB’deki iOS kullanıcıları ile buluşması bekleniyor. Oyunun yayınlanması için başvuru yapılmış durumda ancak henüz kesin tarih belli değil.

Fortnite Hakkında

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilmiş olan Fortnite Epic Games ve Gearbox Software tarafından 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. En sevilen nişancı oyunlarından biri olan Fortnite, dört kişiye kadar eşli oynanabilmektedir.

Şimdiye dek pek çok alanda ödüle aday gösterilen ve de layık görülen yapım; en iyi devam eden oyun ödülü, en iyi çok oyunculu oyun ödülü, gittikçe gelişen oyun dalında BAFTA oyunu ödülü, Teen Choice en iyi video oyunu ödülünü almıştır. Şu anda oyun iOS hariç çoğu platformda oynanabilmektedir. Yakında iOS’larda da oynanabilecektir.