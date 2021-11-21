Apple iMac 24 İnç (2021) İnceleme

Apple, iMac’in (24 inç, 2021) piyasaya çıkmasıyla en ikonik ürünlerinden birini yaratmayı başardı. Önceki iMac’in aksine 2021 modeli modern ve zarif şekliyle harika görünüyor.

Apple ayrıca iMac’i (24 inç, 2021) yedi canlı renkte piyasaya sürdü; bu, iMac G3’ün günlerini anımsatan ve Apple’ın çok hoş karşılanan bir oyunculuğunu gösteriyor. Hoş bir dokunuşla, Magic Keyboard, Mouse ve Trackpad’in tümü seçtiğiniz iMac ile aynı renkte geliyor. Ayrıca macOS Big Sur kullanıcı arabiriminin öğeleri de aynı renkte. Bu hoş bir genel etki. Gelin Apple’ın göz kamaştıran yeni nesil iMac’ine birlikte göz atalım.

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Apple iMac 24 İnç

Tasarım

En yeni iMac’lerle ilgili önceki incelemelerimizde; Apple’ın 2009’dan bu yana büyük ölçüde değişmeyen bir tasarıma bağlı kaldığı gerçeğinden yakınmıştık (ve bu tasarım da 2007 iMac’ten yalnızca küçük bir değişiklikti). Microsoft ve Lenovo gibi diğer bilgisayar üreticileri; form faktörü ile heyecan verici şeyler yaparken, iMac modası geçmiş hissettirmeye başlıyordu. İkonik tasarımı bir lütuftan çok bir lanete dönüşmüştü.

Bu nedenle, Apple’ın yakın tarihte iMac’in tasarımında değişiklikler yaparak; ona cesur ve modern bir görünüm kazandırırken; aynı zamanda o mükemmel Apple görünümünü koruduğunu görmekten çok memnunuz.

Tüm tanıtım materyallerinden ve bu incelemedeki fotoğraflardan; muhtemelen farkedeceğiniz en belirgin değişiklik iMac’in genel görünümü diyebiliriz. Cihaz yedi renkte geliyor ve size en uygun modeli seçmenize olanak tanıyor.

Apple iMac renkleri arasında yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş (ancak giriş seviyesi model için yeşil, pembe; mavi ve gümüş ile sınırlısınız) var. 90’ların sonlarında ve 2000’lerin başlarında hatırlarsanız; Apple piyasaya sürdüğü her bilgisayar için aynı gri renk şemasına geçmeden önce; bu renk çeşitliliği iMac için normdu.

Ancak iMac’e (24 inç, 2021) henüz yeni bir boya uygulanmadı. En yeni iPhone’ları andıran biraz daha dikdörtgen; bir tasarıma sahip ve büyük ölçüde bu iMac’e güç sağlayan Apple M1 çipinin eklenmesi sayesinde artık her zamankinden daha ince ve daha kompakt.

Bu, Apple’ın Logic Board’u büyük ölçüde küçültmesine, iMac’in hacmini %50 oranında azaltmasına ve yalnızca 11,5 mm inceliğine sahip olmasına olanak sağladı. Bahsettiğimiz gibi tüm bunlar; ekranı bu iMac katmanının geçmişte olduğu 21.5 inçten 24 inç’e çıkarırken gerçekleşti.

Ayrıca önceki 21,5 inç iMac’in 5,68 kg ağırlığına kıyasla; 4,48 kg ağırlığıyla önemli ölçüde daha hafif olduğunu da söyleyelim. Yeni iMac sahiden de hafif. Doğaları gereği hepsi bir arada bilgisayarlar; kabloları bir monitöre bağlamaya gerek olmadığından ve yeni iMac’te (ve Magic’te) bulunan; kablosuz klavye ve fare sayesinde geleneksel bilgisayarlardan daha kompakt ve kurulumu daha kolay.

Bileşenler

Güç adaptörü de yeniden tasarlandı. Bu nedenle artık Apple’ın MagSafe teknolojisinin geri dönüşüyle ​​​​mıknatıslar aracılığıyla iMac’e kolayca bağlanıyor. Bu, kabloyu takmayı hızlı ve kolay hale getiriyor, çünkü önceki iMac’lerdeki yerleşimi bunu zorlaştırabiliyordu.

Ayrıca, üst seviye modellerde güç adaptörü bir Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip. Bu nedenle ağ kablonuzu buna takmanız yeterli. Bu da başka bir hoş dokunuş olmuş. Güç adaptöründe ayrıca iMac’inizin renk seçimini tamamlayan; 2 metrelik dokuma bir kablo yer alıyor. iMac’inizi prize takmanın ve çalıştırmanın çekici ve kullanışlı bir yolu.

Güç kablosu gibi, Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Touchpad de renklerle uyumlu; ve macOS Big Sur‘u (Mac işletim sisteminin en son sürümü) çalıştırdığınızda, masaüstü arka planı gibi kullanıcı arabiriminin belirli öğelerinin iMac’inizle aynı rengi kullandığını fark edeceksiniz.

Aynı zamanda; Apple’ın mouse için şarj portunu cihazın alt tarafına yerleştirme konusundaki şaşırtıcı kararını da belirteli. Bu, mouseyi şarj ederken kullanamayacağınız anlamına geliyor. Apple, iMac’in yenilenmesi konusunda geri bu kadar titizken bunun devam etmesi son derece garip.

Ancak, Sihirli Klavyede bazı büyük değişiklikler oldu. Emoji, Spot Işığı, Rahatsız Etmeyin ve anında; kilitleme için yeni düğmelerle birlikte geliyor (Fn tuşu ve üstteki F tuşlarıyla erişilir). Ayrıca, üst seviye iMac modellerinde klavye artık Touch ID ile birlikte geliyor.

Bu, bir MacBook veya iPhone’daki Touch ID‘ye benzer şekilde çalışıyoe – ayarladıktan sonra parmağınızı Touch ID düğmesinin üzerine koyarsanız da anında iMac’te oturum açabilirsiniz. Bu düğme, kullanıcı hesapları arasında geçiş yapmak ve Apple Pay’i kullanarak; çevrimiçi şeyler için güvenli ödeme yapmak için de çalışıyor.

Klavye ve Bağlantı Noktaları

Klavyenin kablosuz olması nedeniyle Apple; parmak izinizin aktarımının güvenli ve emniyetli bir şekilde yapıldığından emin oldu. Ve 2021 iMac’i test ettiğimiz süre boyunca iyi çalıştığını gördük; parmak izimizi hızlı bir şekilde tanımladı. Ayrıca algılanabilir bir gecikme olmadan bize oturumu açtı.

iMac’in (24 inç, 2021) yeni tasarımı, arka taraftaki bağlantı noktaları dizisinde de değişiklikler getiriyor. Temel modelde, 40 Gb/sn veri aktarım hızı sunan iki Thunderbolt/USB 4 Type-C bağlantı noktası var. Daha pahalı modellerde ayrıca 10Gb/s veri hızına sahip iki ek USB 3 Type-C bağlantı noktası yer alıyor.

Bu bağlantı noktaları arasındaki performans farkı; çevre birimlerinizi, özellikle de harici sabit sürücüleri; doğru bağlantı noktalarına taktığınızdan emin olmak isteyeceğiniz anlamına geliyor. Daha hızlı USB 4 bağlantı noktaları, üstlerinde şimşek simgeleriyle göze çarpıyor. Ancak bunları iMac’in arkasında, odanın karanlık bir köşesinde bulmak bir hayli zor.

Güç düğmesi, iMac’in arkasının sol köşesinde kalıyor, ancak kulaklık bağlantı noktası ekranın sol tarafına taşınmış. Bu, erişimi kolaylaştırıyor ve iMac’in ne kadar ince olması nedeniyle, Apple’ın onu oraya koyması gerektiğine dair spekülasyonlar var. çünkü bu, ses bağlantı noktasını arkaya koyamayacağı anlamına geliyor.

Bağlantı noktası seçiminin basitliği, iMac’in arkasının düzenli ve şık göründüğü anlamına geliyor. Ancak bir kez daha, USB-C konektörleri kullanmayan bağlantı birimleriniz varsa, bir adaptöre ihtiyacınız olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, iMac’in temel modelini seçerseniz, yalnızca iki bağlantı noktasının yeterli olmadığını görebilirsiniz. Ve bu modelde ayrıca güç adaptöründe Ethernet bağlantı noktası yok.

Bu, yeni iMac’in (24 inç, 2021) tüm modelleri Wi-Fi 6 desteğiyle geldiğinden, çoğu insan için bir sorun olmamasına rağmen, kablosuz bir internet bağlantısına güvenmeniz gerekecek. Kablolu bir bağlantıya ihtiyacınız varsa; yeniden bir adaptör satın almanız gerekiyor; (veya güç kaynağına yerleşik Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip bir iMac modeli almayı düşünün).

Ekran

iMac’in yeni ve geliştirilmiş ekranı (24 inç, 2021) öne çıkan diğer bir özellik. Apple, ekranın etrafındaki çerçeveyi neredeyse %50 oranında küçülttü; bu, yalnızca yeni iMac’in toplam boyutu; 21.5 inçlik modelden çok daha büyük olmadan; 24 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda yeni iMac’i çok daha iyi hissettiriyor.

4480 x 2520‘ye denk gelen 4.5K Retina çözünürlüğü ve 218ppi (inç başına piksel) piksel yoğunluğu ile ekranın tamamı muhteşem. Önceki modelin 4K (4096 x 2304) çözünürlüğü ile karşılaştırıdığımızda; son zamanlardaki hepsi bir arada bilgisayarda gördüğümüz en iyi görüntü kalitesini sunan; çok daha gelişmiş bir ekran deneyimi elde ettik.

Performans

Apple’ın iMac’te (24 inç, 2021) büyük değişiklikler yapması sadece dışarıda başlamıyor. Çünkü bu, Apple M1 çipi ile çalışan ilk iMac. Bu, Mac mini (M1, 2020), MacBook Pro 13 inç, (M1, 2020) ve MacBook Air’i (M1, 2020) çalıştıran; aynı çip ve daha önce iMac’e güç sağlayan Intel işlemcilerin yerini alıyor.

Apple’ın Intel’den kendi işlemcisine geçişi; cesur bir hamleydi. ancak diğer M1 cihazlarının tümü performanslarıyla bizi etkiledi. Apple’a göre M1 çipine geçiş; 2021 iMac’in Intel silikon tabanlı önceki iMac’ten %85’e kadar daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bu arada Apple, iMac’in en hızlı GPU’dan; 2 kata kadar daha hızlı GPU performansına sahip olacağını iddia ediyor.

Ayrıca, yeni iMac’te 8 çekirdekli CPU‘ya (dört performans çekirdeğine ve dört verimlilik çekirdeğine sahip) ve 7 çekirdekli veya 8 çekirdekli GPU’ya sahip bir M1 çipi arasından seçim yapabilirsiniz.

Önceki M1 destekli Mac’lerde olduğu gibi; macOS Big Sur hızlı başlıyor ve genellikle çok canlı bir his veriyor. Aynı anda çok sayıda uygulama açık olsa bile, aralarında geçiş yapmak hızlı ve sorunsuzdu.

İşlemci

Apple, M1 işlemciyi desteklemek için; Adobe Photoshop ve Microsoft Office gibi büyük üçüncü taraf uygulamaları edinme konusunda; harika bir iş çıkarmaya devam etti ve tüm Apple uygulamalarının yanı sıra; çoğu artık M1’de yerel olarak çalışıyor.

Henüz bir M1 sürümü olmayan eski uygulamalara gelince; Apple’ın Intel donanımı için yapılmış uygulamaların M1 Mac’lerde minimum sorunla çalışmasını sağlayan Rosetta 2 aracı sayesinde bunları çok fazla sorun olmadan çalıştırabilirsinuz. iMac genel olarak, etkileyici bir iş çıkarıyor ve bir uygulamanın Rosetta 2 üzerinden çalışıp çalışmadığını anlamakta zorlanacağınıza bahse girebiliriz.

SSD de güzel ve hızlı. Nitekim bu macOS Big Sur ve çeşitli uygulamalarının hızlı bir şekilde yüklendiği; ve aynı zamanda dosya aktarımlarının inanılmaz derecede hızlı olduğu anlamına geliyor. 3 GB’lık bir dosya klasörünü harici bir sabit sürücüden iMac’lere taşıdık. Beş saniyeden daha kısa sürdüğünü görmek etkileyiciydi.

iMac’i (24 inç, 2021) adım adım ilerletmek için Final Cut Pro’yu (artık M1’e özgü bir uygulama) yükledik ve 8K video üzerinde biraz düzenleme yaptık. Bu yoğun bir şey, ancak MacBook Pro 13 inç (M1, 2020) gibi iMac de çok iyi performans gösterdi. 8K içeriğin taranması, kliplerin ön izlemesi ve düzenlenmesi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi ve hiçbir noktada iMac’in fan soğutma sistemi devreye girip dikkatimizi dağıtmadı.

Video düzenleme uzmanları, özel bir GPU’nun getireceği ek performans nedeniyle 27 inç iMac’e bağlı kalmak (veya Apple’ın ne getireceğini görmek için beklemek) isteyebilirken, iMac (24 inç, 2021) ev videolarını düzenlemek isteyen hobiler için mükemmel bir şey.

Hoparlör ve Ses

Apple’ın “bir Mac’te şimdiye kadarki en iyi hoparlör” olduğunu iddia ettiği 2021 iMac’teki hoparlör, ekranı iyi bir şekilde tamamlıyor. Derin bas notaları için iki çift zorlamayı engelleyen woofer var ve bunlar MacBook’larda bulunan ve geldikleri ince cihazı titretmeden bas seslerine izin veren aynı teknolojiyi kullanıyor.

Dolby Atmos ile uzaysal ses de dahil ve genel olarak iMac’in ses kalitesi de çok iyi, bozulma olmadan odayı kolayca dolduran hacimler sunuyor. Bas biraz eksikti, bu da bazı müziklerde hafif ince ses çıkmasına neden oluyordu, ancak iMac’in ürettiği sesle rakip hepsi bir arada hoparlörlerden çok daha iyi performans gösteren benzer hoparlör ile netlik harikaydı. Yeni iMac ile harici hoparlör ihtiyacınız olmayacak.

Ayrıca, gelişmiş gürültü engelleme özelliği sayesinde mükemmel sonuçlar veren stüdyo kalitesinde üç mikrofonlu bir dizi de var. Ayrıca hüzmeleme de var, böylece mikrofonlar, onlara göre nerede oturursanız oturun sesinizi net bir şekilde alabiliyor.

Web Kamerası

iMac (24 inç, 2021) web kamerası da iyileşti. Çözünürlük artışının yanı sıra, daha iyi düşük ışık performansı için daha büyük bir sensöre sahipken; M1 çipinin gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi (ISP) özelliği görüntü kalitesini daha da artırıyor. Bu, yerleşik web kamerasından mükemmel renkler, yüksek netlik ve çok az gecikme ile genel olarak mükemmel bir görüntü sağlıyor.

Web kamerası ve mikrofonlardaki iyileştirmeler, bu günlerde evden çalışan ve hem profesyonel hem de sosyal amaçlar için büyük ölçüde görüntülü aramaya güvenen bu kadar çok insan için özellikle önemli. Zoom ve Skype görüşmelerini sık sık yapan biriyseniz, iMac tam da size göre.

Artıları

-Mükemmel ekran

-Çarpıcı yeni tasarım

-Harika web kamerası

-Çok iyi performans

Eksileri

-Port eksikliği

-Mouse şarj etmek hâlâ garip

-Pahalı

Alınır Mı ?

iMac (24 inç, 2021), hemen hemen her yönden 21,5 inçlik bir önceki modele göre büyük bir gelişme. Daha iyi, daha büyük bir ekrana, yeni, modern ve renkli bir tasarıma sahip ve aynı fiyata mükemmel performans sunuyor. İş ve oyun için hepsi bir arada bir bilgisayar arıyorsanız, yeni iMac tam da size göre.