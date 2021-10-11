Apple, iOS 15.0.2 ve watchOS 8.0.1’i yayınladı

Apple bugün, akıllı telefon ve akıllı saat platformlarında iOS 15.0.2 ve watchOS 8.0.1 versiyonları adı altında güncelleme yayınladı.

iOS 15.0.2, mevcut hataları düzeltmeye odaklanarak işleri daha da geliştirmeye devam ediyor. Güncelleme aşağıdaki konuları içeriyor:

Bu güncelleme iPhone’unuz için hata düzeltmelerini içerir:

Mesajlar’dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi

MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan’ın Bul’a bağlanamaması

AirTag’in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi

CarPlay’in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi

iPhone 13 modelleri için Finder’ı veya iTunes’u kullanarak aygıtı geri yüklemenin veya güncellemenin başarısız olması

watchOS 8.0.1, Apple Watch Series 3 modelleri için hata düzeltmeleri içerir. Ayrıca aşağıdakiler için düzeltmeleri içerir:

Bazı Apple Watch Series 3 kullanıcıları için yazılım güncelleme ilerleme durumu doğru şekilde görüntülenmeyebilir

Erişilebilirlik ayarları bazı Apple Watch Series 3 kullanıcıları için mevcut olmayabilir

Hem iOS 15.0.2 hem de watchOS 8.0.1 artık desteklenen cihazlarda indirilebilir.