Apple iOS 15.1 Beta Yayınlandı – Getirdiği Yenilikler

iPhone’lar için iOS 15‘in kararlı sürümünü yayınladıktan sadece birkaç gün sonra Apple, iOS 15.1 Beta‘yı kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme şu anda geliştiriciler için Ayarlar uygulamasında kablosuz güncelleme olarak indirilebilir.

Bu güncelleme Sağlık uygulamasına, COVID-19 aşıları ve test sonuçları için sağlıkla ilgili verilerin depolanması için destek ekleyen daha fazla özellik sunuyor. iOS 15.1 Beta ile artık aşı kartlarınızı Apple Cüzdan uygulamasına da ekleyebilirsiniz.

Bu yeni özellik için Apple, SMART Health Cards spesifikasyonunu kullanıyor. Bu nedenle, sağlık hizmeti sağlayıcınız veya eyaletiniz SMART Sağlık Kartları platformunu kullanıyorsa, Sağlık uygulamasında depolanan doğrulanabilir sağlık kayıtlarını havayolları, etkinlik mekanları ve diğer işletmeler dahil olmak üzere bu bilgileri talep eden onaylı üçüncü taraf uygulamalarla paylaşabilirsiniz.

Beta sürümündeki özelliğin kullanılabilirliğinin, kararlı yapı için bunu garanti etmediğini unutmayın. Apple, SharePlay’i iOS 15 beta’ya eklemişti ancak bu özellik daha sonra kaldırıldı. Bu güncelleme, kullanıcıların arkadaşlarını ve ailelerini aramalarına ve ardından tüm kullanıcılar için paylaşılan çalma listeleri ve TV programı senkronizasyonu ile birlikte TV izlemelerine, film izlemelerine ve müzik dinlemelerine olanak sağlamak için tasarlanmış.