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Apple, iOS 17 ile farklı bir çığır açacak!

Şimdiye kadar, Haritalar'ı kullanan kişiler, varış noktalarını takip etmek için uygulamayı her zaman açık tutmak zorundaydı. Bu güncellenmiş Kilit Ekranı tasarımıyla, kullanıcılar Apple Maps görüntüsünü müzik çalar widget'ının boyutuna küçültebilecek ve tek bir dokunuşla hızla tam boyutuna ulaşabilecek.

Ayşen Sıla

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ios 17

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20 günden fazla süre kalmasına rağmen, sızıntılar bizi neler bekleyebileceğimize dair bazı erken bilgiler veriyor. Bu sızıntılardan birine göre Apple’ın, iOS 17 güncellemesi ile Kilit Ekranı için yeni bir Apple Maps Live Activity özelliği sunmayı planladığı ortaya çıktı.

Şimdiye kadar, Haritalar’ı kullanan kişiler, varış noktalarını takip etmek için uygulamayı her zaman açık tutmak zorundaydı. Bu güncellenmiş Kilit Ekranı tasarımıyla, kullanıcılar Apple Maps görüntüsünü müzik çalar widget’ının boyutuna küçültebilecek ve tek bir dokunuşla hızla tam boyutuna ulaşabilecek.

ios-17

Kilit Ekranı Haritası görüntüsü etkileşimli olmayacak olsa da, kullanıcılara mevcut konumlarını ve navigasyon yönergelerini göstermek için dinamik olarak güncellenecek.

Kullanıcıların asıl merak ettiği ise bu özelliğin Apple Haritalar ile sınırlı olup olmadığı. Bildiğiniz gibi Apple, harita alanında önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen, Google Haritalar’ın ve hatta Yandex’in bile gerisinde kalıyor. Bu nedenle birçok iPhone sahibi, varsayılan Apple Haritalar yerine alternatif uygulamaları tercih ediyor. Ancak şirketin genel politikaları göz önüne alındığında üçüncü parti uygulamaların desteklenmesi pek olası görünmüyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTwitter

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