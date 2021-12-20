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Apple iPad 15 İnç Çok Yakında Geliyor!

Apple'ın 15 inçlik bir iPad üzerinde çalıştığına dair detaylar var. Geniş ekranlı iPad, markanın akıllı hoparlörünü destekleyecek şekilde satışa çıkacak.

Ayşen Sıla

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apple ipad mini

Apple, ürünlerini piyasaya sürdüğü her kategoride genellikle lider şirketler arasında yer alıyor. Ancak şirket, akıllı hoparlör söz konusu olduğunda minimum pazar payına sahip.

Pazarı kendi lehine çevirmek için Apple’ın 15 inçlik bir iPad üzerinde çalıştığına dair detaylar var. Geniş ekranlı iPad, markanın akıllı hoparlörünü destekleyecek şekilde satışa çıkacak.

Apple’ın akıllı cihazlar söz konusu olduğunda sahip olduğu en büyük avantajlardan biri App Store oldu. Ve hoparlöri destekleyen akıllı ekran çözümü olarak; yeni 15 inç iPad ile App Store daha fazla kullanıcıya sahip olacak.

Rapor, yaklaşmakta olan geniş ekranlı iPad’in güçlü bir yonga seti ile gelebileceğini ve yatay yönde birinci sınıf bir kamera içerebileceğini gösteriyor. Duvara montaj desteğine sahip olması ve arkasında elektrik fişi olmasını bekliyoruz.

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KaynakGizmochina

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