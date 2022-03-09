Apple, iPhone 13 Serisine 2 Yeni Renk Seçeneği Ekledi!

Apple, iPhone 13 serisini iki yeni yeşil tonuyla güncelliyor: iPhone 13 için iki yeşil ton düşünülüyor iPhone 13 Pro için “alp yeşili” rengi olacağı söylentiler arasında.

Apple’ın Global Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kullanıcılar iPhone 13 Pro ve iPhone 13’ün tasarımını çok beğeniyor. iPhone 13 ürün serisindeki harika renk seçeneklerine katılan yeni göz alıcı köknar yeşili ve yeşil renk seçeneklerini tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deneyimli yönetici ayrıca “Bu yeni renkler, müşterilerin iPhone’larını seçerken daha da fazla seçeneğe sahip olmalarına imkan tanıyor. Müşterilerimizin A15 Bionic çiple benzersiz performans, en iyi kamera sistemlerimiz, günlük ihtiyaçlar için pil ömründe sağlanan büyük gelişmeler, hızlı 5G ve inanılmaz dayanıklılığın yanı sıra daha birçok özellik sunan iPhone 13 ürün serisinin avantajlarından yararlanmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Şimdilik yeşil renkler iPhone 13 ve iPhone 13 Pro‘ya özel olacak gibi görünüyor. Yeni duyurulan iPhone SE sadece üç farklı renkte sunuluyor: kırmızı, “yıldız ışığı“ beyazı ve “gece yarısı” siyahı.

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