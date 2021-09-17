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Apple iPhone 13 ve 13 Pro için Ön Siparişler Bugün Başlıyor

Apple iPhone 13 serisi modelleri için 30 ülkede ön siparişi başlatıyor. Ülkemizde ise ön 24 Eylül'de ön siparişlere açılmış olup, 1 Ekim'de akıllı telefonlara kavuşabileceğiz.

Ahmet Ekinler

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Apple iPhone 13 ve 13 Pro için Ön Siparişler Bugün Başlıyor

Apple bugün en yeni iPhone 13 akıllı telefonları için ön siparişleri açıyor. Bu yıl, iPhone 12 serisinin çiftler halinde geldiği geçen yılın aksine, dört model de mevcut olacak.

Çevrimiçi mağaza UTC saat 12:00’de, saat 05:00 PDT, 08:00 New York, 13:00 Londra ve 17:30 Hindistan’da açılacaktır. İlk siparişler 30 ülke ve bölgeyi içeriyor ve gönderiler (veya fiziksel mağazalardan cihaz almak) bir hafta içinde, yani 24 Eylül‘de başlayacak.

İşte dört akıllı telefon modelinin önemli pazarlarda fiyatları

ÜlkeleriPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max
AmerikaUSD 700USD 800USD 1,000USD 1,100
KanadaCAD 950CAD 1,100CAD 1,400CAD 1,550
İngiltereGBP 680GBP 780GBP 950GBP 1,050
İrlandaEUR 830EUR 930EUR 1,180EUR 1,280
AvustralyaAUD 1,200AUD 1,350AUD 1,700AUD 1,850
AlmanyaEUR 800EUR 900EUR 1,150EUR 1,250
FransaEUR 810EUR 910EUR 1,160EUR 1,260
ItalyaEUR 840EUR 940EUR 1,190EUR 1,290
PolonyaPLN 3,600PLN 4,200PLN 5,200PLN 5,700
HindistanINR 70,000INR 80,000INR 120,000INR 130,000
MalezyaMYR 3,400MYR 3,900MYR 4,900MYR 5,300
ThaylandTHB 26,000THB 30,000THB 39,000THB 43,000
ÇinCNY 5,200CNY 6,000CNY 8,000CNY 9,000
Türkiye₺ 10,999₺ 11,999₺ 15,999₺ 17,999

Piyasaların ikinci dalgası, cihazları ön sipariş etme şansını elde etmek için 1 Ekim’e kadar beklemek zorunda ve sevkiyatlar yedi gün sonra, 8 Ekim’de tekrar başlayacak.

Apple Store şu anda kapalı, bu nedenle daha eski cihazları bile satın alamazsınız, ancak kapılar açıldığında iPhone 12 ve 12 mini, iPhone 11 ve iPhone SE (2020) de yeni düşük fiyatlardan kapmak için hazır olacak.

Son olarak ülkemizde ise akıllı telefon modellerinin 24 Eylül‘de ön siparişe açılacağını ve 1 Ekim‘de satın alabileceğinizi (ya da kargo ile ulaşacağını) hatırlatmak isteriz.

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