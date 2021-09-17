Apple iPhone 13 ve 13 Pro için Ön Siparişler Bugün Başlıyor

Apple bugün en yeni iPhone 13 akıllı telefonları için ön siparişleri açıyor. Bu yıl, iPhone 12 serisinin çiftler halinde geldiği geçen yılın aksine, dört model de mevcut olacak.
Çevrimiçi mağaza UTC saat 12:00’de, saat 05:00 PDT, 08:00 New York, 13:00 Londra ve 17:30 Hindistan’da açılacaktır. İlk siparişler 30 ülke ve bölgeyi içeriyor ve gönderiler (veya fiziksel mağazalardan cihaz almak) bir hafta içinde, yani 24 Eylül‘de başlayacak.
İşte dört akıllı telefon modelinin önemli pazarlarda fiyatları
|Ülkeler
|iPhone 13 mini
|iPhone 13
|iPhone 13 Pro
|iPhone 13 Pro Max
|Amerika
|USD 700
|USD 800
|USD 1,000
|USD 1,100
|Kanada
|CAD 950
|CAD 1,100
|CAD 1,400
|CAD 1,550
|İngiltere
|GBP 680
|GBP 780
|GBP 950
|GBP 1,050
|İrlanda
|EUR 830
|EUR 930
|EUR 1,180
|EUR 1,280
|Avustralya
|AUD 1,200
|AUD 1,350
|AUD 1,700
|AUD 1,850
|Almanya
|EUR 800
|EUR 900
|EUR 1,150
|EUR 1,250
|Fransa
|EUR 810
|EUR 910
|EUR 1,160
|EUR 1,260
|Italya
|EUR 840
|EUR 940
|EUR 1,190
|EUR 1,290
|Polonya
|PLN 3,600
|PLN 4,200
|PLN 5,200
|PLN 5,700
|Hindistan
|INR 70,000
|INR 80,000
|INR 120,000
|INR 130,000
|Malezya
|MYR 3,400
|MYR 3,900
|MYR 4,900
|MYR 5,300
|Thayland
|THB 26,000
|THB 30,000
|THB 39,000
|THB 43,000
|Çin
|CNY 5,200
|CNY 6,000
|CNY 8,000
|CNY 9,000
|Türkiye
|₺ 10,999
|₺ 11,999
|₺ 15,999
|₺ 17,999
Piyasaların ikinci dalgası, cihazları ön sipariş etme şansını elde etmek için 1 Ekim’e kadar beklemek zorunda ve sevkiyatlar yedi gün sonra, 8 Ekim’de tekrar başlayacak.
Apple Store şu anda kapalı, bu nedenle daha eski cihazları bile satın alamazsınız, ancak kapılar açıldığında iPhone 12 ve 12 mini, iPhone 11 ve iPhone SE (2020) de yeni düşük fiyatlardan kapmak için hazır olacak.
Son olarak ülkemizde ise akıllı telefon modellerinin 24 Eylül‘de ön siparişe açılacağını ve 1 Ekim‘de satın alabileceğinizi (ya da kargo ile ulaşacağını) hatırlatmak isteriz.