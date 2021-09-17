Apple iPhone 13 ve 13 Pro için Ön Siparişler Bugün Başlıyor

Apple bugün en yeni iPhone 13 akıllı telefonları için ön siparişleri açıyor. Bu yıl, iPhone 12 serisinin çiftler halinde geldiği geçen yılın aksine, dört model de mevcut olacak.

Çevrimiçi mağaza UTC saat 12:00’de, saat 05:00 PDT, 08:00 New York, 13:00 Londra ve 17:30 Hindistan’da açılacaktır. İlk siparişler 30 ülke ve bölgeyi içeriyor ve gönderiler (veya fiziksel mağazalardan cihaz almak) bir hafta içinde, yani 24 Eylül‘de başlayacak.

İşte dört akıllı telefon modelinin önemli pazarlarda fiyatları

Ülkeler iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Amerika USD 700 USD 800 USD 1,000 USD 1,100 Kanada CAD 950 CAD 1,100 CAD 1,400 CAD 1,550 İngiltere GBP 680 GBP 780 GBP 950 GBP 1,050 İrlanda EUR 830 EUR 930 EUR 1,180 EUR 1,280 Avustralya AUD 1,200 AUD 1,350 AUD 1,700 AUD 1,850 Almanya EUR 800 EUR 900 EUR 1,150 EUR 1,250 Fransa EUR 810 EUR 910 EUR 1,160 EUR 1,260 Italya EUR 840 EUR 940 EUR 1,190 EUR 1,290 Polonya PLN 3,600 PLN 4,200 PLN 5,200 PLN 5,700 Hindistan INR 70,000 INR 80,000 INR 120,000 INR 130,000 Malezya MYR 3,400 MYR 3,900 MYR 4,900 MYR 5,300 Thayland THB 26,000 THB 30,000 THB 39,000 THB 43,000 Çin CNY 5,200 CNY 6,000 CNY 8,000 CNY 9,000 Türkiye ₺ 10,999 ₺ 11,999 ₺ 15,999 ₺ 17,999

Piyasaların ikinci dalgası, cihazları ön sipariş etme şansını elde etmek için 1 Ekim’e kadar beklemek zorunda ve sevkiyatlar yedi gün sonra, 8 Ekim’de tekrar başlayacak.

Apple Store şu anda kapalı, bu nedenle daha eski cihazları bile satın alamazsınız, ancak kapılar açıldığında iPhone 12 ve 12 mini, iPhone 11 ve iPhone SE (2020) de yeni düşük fiyatlardan kapmak için hazır olacak.

Son olarak ülkemizde ise akıllı telefon modellerinin 24 Eylül‘de ön siparişe açılacağını ve 1 Ekim‘de satın alabileceğinizi (ya da kargo ile ulaşacağını) hatırlatmak isteriz.