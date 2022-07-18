Apple iPhone 14 Max, Tedarik Sorunlarıyla Karşı Karşıya!

Apple kısa süre önce, gelecek ay seri üretime geçecek iPhone 14 serisinin deneme üretimine başladı. Ancak, bazı analistler gidişatın kötü olduğunu söylüyor. iPhone 14 Max modelinin üretiminin gerisinde olduğu ortaya çıktı.

Söylentilere göre iPhone 14, tıpkı iPhone 13‘te olduğu gibi dört farklı modele sahip olacak. Bununla birlikte, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere iki büyük model satışa çıkacak. Bu da bileşen temini önceki yıllara göre daha zor hale getiriyor.

Tanınmış analist Ross Young kısa süre önce iPhone 14 Max’in ekran panelinin tedarikinin “Ağustos ayına kadar çok geride” olduğunu söyledi. Young, arz seviyelerinin normal Max telefonlarından üç kat daha fazla olduğunu ve bu ekranların iyi durumda olduğunu da ekliyor.

Özellikle standart iPhone 14 Max, Pro modelinden farklı bir ekrana sahip olduğu için işleri yavaşlatıyor. Pro modellerinde şirketin yenileme hızı teknolojisi olan ProMotion kullanılıyor. Bu, iPhone 14 Pro Max’in 120Hz yenileme hızına sahip olacağını, normal Max’in ise 60Hz’de kalacağını gösteriyor. Ancak iPhone 14 Max için resmi bir gecikme söz konusu değil.