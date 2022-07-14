iPhone 14, Deneme Üretimine Girdi!

Apple önümüzdeki aylarda yeni nesil iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek ve şirketin yaklaşan ürün grubu için bazı hedefleri var.

Son rapora göre Apple, iPhone 14 serisi akıllı telefonlarının deneme üretimine başladı. Ve telefonların öncekilerden daha fazla satmasını bekliyor.

Rapor, iPhone 14 serisi için deneme üretiminin başladığını söylüyor. Bu arada şirketin akıllı telefonların seri üretimine Ağustos ayında başlamayı planladığını iddia ediyor. Ayrıca Apple’ın tedarikçilere yeni iPhone 14 serisinin ilk satışlarının; geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 13 serisinden daha yüksek olacağını da ekliyor.

Apple’ın satışlarına ilişkin beklentiler, piyasa analistlerinin tahminleriyle paralellik gösteriyor. Birçok analist, yeni nesil Apple iPhone serisinin küresel akıllı telefon endüstrisinden daha iyi performans göstereceğini söylüyor.

Apple, genel akıllı telefon talebinin soğumaya başlamasına rağmen satışlar açısından iyi sonuçlar alıyor. Şirket, yeni nesil model beklentisiyle Temmuz ayından itibaren yavaşlayan iPhone satışlarının sicilinin aksine; iPhone 13 serisi için hala iyi bir satış ivmesi görüyor.

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