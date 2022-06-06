iOS 16 – Apple’ın iPhone 14 Yazılımı Bugün Tanıtıldı

Bir sonraki Apple iPhone’a güç verecek yazılım ortaya çıktı. Apple’ın iOS 16’sı, bu yılın ilerleyen günlerinde piyasaya çıkmaya hazır olan Dünya Çapında Geliştirici Konferansı (WWDC) açılış konuşması sırasında ilk kez sahnede yer aldı. iPhone 14’e önceden yüklenmiş olarak gelecek, ancak iPhone 13 ve iPhone 12 dahil olmak üzere çeşitli mevcut iPhone modelleriyle de uyumlu olacak.

Yeni Kilit Ekranı

Apple, iOS 16’daki kilit ekranını yenileyerek ona yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Kaydırmak için önceden hazırlanmış farklı stiller içeren bir düzenleyiciyi göstermek için ekrana basmanız yeterli. Bunlar, filtre ekleme, farklı arka planlar ve hatta metin ekleme yeteneğini içeriyor. Galerinizden çekilen fotoğraflarla farklı kilit ekranları oluşturup bunlar arasında gezinebilir; ayrıca tam ekran hava durumu görünümü ve hatta bir emoji kilit ekranı seçebilirsiniz.

Bildirimler kilit ekranında daha iyi duruyor ve şimdi ekranın altından geliyor, böylece fotoğrafı kapatmıyorlar. Canlı Aktiviteler bildirimleri, Uber yolculukları ve aktivite takibi gibi şeyler için kilit ekranının alt kısmında küçük bildirimler göstererek; gerçek zamanlı olarak neler olup bittiğini takip etmeyi kolaylaştırıyor. Bazıları, Müzik çalarda albüm resmini göstermek de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı gösterecek şekilde genişliyor.

Odak artık, telefondaki modu açmadan farklı modlar arasında geçiş yapabileceğiniz ana ekrana uygulanıyor. Ve kilit ekranı görüntüleri ve widget’lar da otomatik olarak seçtiğiniz Odak moduna bağlanıyor. Yeni Odak Filtreleri, Çalışma Odak modundayken Safari’de yalnızca belirli sekme gruplarını göstermek gibi; dikkat dağıtıcı içerikten kurtulmak için birebir hale geldi.

Mesajlar

Üç yeni özellik var. Mesajlar gönderildikten sonra düzenleniyor ve mesajları okunmamış olarak işaretleme şansının yanı sıra; yeni bir geri alma özelliği de var. Yeni paylaşım özellikleri de var. Sizinle Paylaşılanlar, daha sonra açtığınızda Fotoğraflar uygulamasındaki bir fotoğraf gibi ilgili uygulamalardaki; mesajlarda paylaşılan şeyleri vurgulayarak hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlıyor.

Görsel Arama, bir görüntüde ne olduğunu tanıyor. Artık bir görüntüde tanınan öğeler kaldırılıp Mesajlar gibi başka bir uygulamaya yerleştirebilirsiniz. Bunu, bazı özel makine öğrenimi zekasının eklendiği; fotoğrafa özel bir kopyala ve yapıştır efekti olarak düşünün.

Oyunu Paylaşma

Daha önce yalnızca FaceTime’da kullanılabilen Share Play, şimdi Mesajlar’a geliyor. Bir arkadaşınızla paylaşmak ve izlemek istediğiniz bir şey bulduğunuzda, videoların uygulamada birlikte izlenebilmesi için doğrudan Mesajlar’da gönderilebiliyor.

Dikte

Dikte, dokunarak yazma ve ses arasındaki geçişi daha akıcı hale getirmek için de gelişti. Klavye artık dikte ederken bile aktif kalıyor, böylece metni ilerledikçe aktif olarak düzenleyebilirsiniz. Ancak klavye ile seçip kelimeyi yeniden dikte ediyorsunuz. Ayrıca noktalama işaretlerini otomatik olarak eklediğini de belirtelim.

Cüzdan

Apple, Apple Cüzdan’a sürücü ehliyetleri ve kimlik kartları eklemek için ABD’de 11 ek eyaletle birlikte çalışıyor ve ilk TSA konumları halihazırda seçili havalimanlarında çalışıyor. Bunun dışında, yeni özellikler arasında Uber Eats gibi hizmetler için Cüzdan kullanarak yaşınızı kanıtlama yeteneği yer alacak ve Mail, Mesajlar ve WhatsApp gibi diğer uygulamalar aracılığıyla dijital anahtarları paylaşmak mümkün olacak. Şirket, dijital anahtar özelliğini iPhone dışındaki cihazlarla da entegre etmek için çalışıyor.

Apple Pay için, bir öğenin maliyetini sıfır faizle ve hiçbir ücret ödemeden dört ödemeye yayabilmeniz için yeni bir Sonra Öde özelliği vaat edecek.

Apple News

iOS 16 ile yeni bir Spor haberleri deneyimi var. Favori takımlarınızı ve liglerinizi takip etmenize olanak tanıyor, tümü yeni bir Sporlarım bölümünde yer alıyor. Burada puanlar, programlar ve sıralamalar tek bir yerde duruyor. Şuan için bu özellik ABD, İngiltere’de çıkacak.

Apple Map

Apple’ın harita uygulaması, 15 durağa kadar çok duraklı yönlendirme alıyor ve ardından bu rotaları Son Kullanılanlar görünümünde saklıyor; böylece onları yeniden kullanabilirsiniz. Bu rotaların planlanması Mac’te planlayabilir ve ardından iPhone’a gönderip; yalnızca Siri kullanılarak rotaya ek duraklar ekleyebilirsiniz. Ek olarak, Transit bölümünde ücretlerle ilgili yeni bilgiler var ve Apple Pay, ücretlerini ödemek için de kullanabileceksiniz.