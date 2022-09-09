Apple iPhone 14 ön siparişleri bugün açılıyor (Bazı Ülkelerde)

Duyurularından iki gün sonra Apple, yepyeni iPhone 14 serisi için ön siparişleri açıyor. Tüm modeller bugün ilk dalga ülkelerde ön siparişe açılacak. Bunlara Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya, Tayland, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve 30’dan fazla ülke ve bölge dahildir.

Apple’ın çevrimiçi mağazası UTC saatiyle 12:00’de, saat 05:00 PDT, 08:00 New York, 13:00 Londra ve 17:30 Hindistan’da açılacaktır. iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max için sevkiyatların bir hafta sonra 16 Eylül‘de başlaması beklenirken, 14 Plus‘ın 7 Ekim‘de katılması bekleniyor.

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İşte birkaç önemli pazardaki dört iPhone 14‘ün tümü için taban fiyatlar.

Malezya, Türkiye ve diğer 20 ülke ve bölgeyi içeren ikinci dalga ülkelerindeki alıcılar, ön siparişlerini vermek için 16 Eylül’e kadar beklemek zorunda kalacak, sevkiyatlar ise bir hafta sonra 23 Eylül’de ulaşacak. Biz de Cepkolik ailesi olarak rezervasyonlarımızı yaptırıp Apple Store‘daki deneyimimizi sizlere Youtube kanalımızdan aktaracağız.