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Apple iPhone 14 ön siparişleri bugün açılıyor (Bazı Ülkelerde)

Apple iPhone 14 serisi tüm dünyada ön siparişe açılıyor. Fakat ön sipariş tarihleri iki bölüme ayrılmış. Türkiye ise 2. partide ve 16 Eylül'de ön siparişe açılacak. Teslimatlar ise 23 Eylül'de yapılacak.

Ahmet Ekinler

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Duyurularından iki gün sonra Apple, yepyeni iPhone 14 serisi için ön siparişleri açıyor. Tüm modeller bugün ilk dalga ülkelerde ön siparişe açılacak. Bunlara Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya, Tayland, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve 30’dan fazla ülke ve bölge dahildir.

Apple’ın çevrimiçi mağazası UTC saatiyle 12:00’de, saat 05:00 PDT, 08:00 New York, 13:00 Londra ve 17:30 Hindistan’da açılacaktır. iPhone 14, 14 Pro ve 14 Pro Max için sevkiyatların bir hafta sonra 16 Eylül‘de başlaması beklenirken, 14 Plus‘ın 7 Ekim‘de katılması bekleniyor.

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İşte birkaç önemli pazardaki dört iPhone 14‘ün tümü için taban fiyatlar.

ÜlkeleriPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro Max
US (ABD)USD 800USD 899USD 1,000USD 1,100
KanadaCAD 1,100CAD 1,250CAD 1,400CAD 1,550
UK (Birleşik Krallık)GBP 850GBP 949GBP 1,100GBP 1,200
İrlandaEUR 1,030EUR 1,180EUR 1,340EUR 1,490
AvustralyaAUD 1,400AUD 1,580AUD 1,750AUD 1,900
AlmanyaEUR 1,000EUR 1,149EUR 1,300EUR 1,450
FransaEUR 1,020EUR 1,170EUR 1,330EUR 1,480
ItalyaEUR 1,030EUR 1,180EUR 1,340EUR 1,490
PolonyaPLN 5,200PLN 5,900PLN 6,500PLN 7,200
HindistanINR 80,000INR 90,000INR 130,000INR 140,000
MalezyaMYR 4,200MYR 4,700MYR 5,300MYR 5,800
TaylandTHB 33,000THB 38,000THB 42,000THB 45,000
ÇinCNY 6,000CNY 7,000CNY 8,000CNY 9,000
JaponyaJPY 119,800JPY 134,800JPY 149,800JPY 164,800
TürkiyeTRY 30,999TRY 34,999TRY 39,999TRY 43,999

Malezya, Türkiye ve diğer 20 ülke ve bölgeyi içeren ikinci dalga ülkelerindeki alıcılar, ön siparişlerini vermek için 16 Eylül’e kadar beklemek zorunda kalacak, sevkiyatlar ise bir hafta sonra 23 Eylül’de ulaşacak. Biz de Cepkolik ailesi olarak rezervasyonlarımızı yaptırıp Apple Store‘daki deneyimimizi sizlere Youtube kanalımızdan aktaracağız.

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