iPhone Fiyatları Zamlandı

Bildiğiniz gibi Apple iPhone etkinliği 7 Eylül, Türkiye saati ile 20:00’da başladı ve bu etkinlikte yeni iPhone 14 modelleri tanıtıldı. Etkinlik günü ise Apple tüm ürünlerini her zaman olduğu gibi satışa kapattı. Etkinlik sonrası ise pek çok ürünün zamlandığını gördük. İşte yeni iPhone fiyatları.

iPhone 13 Pro Fiyatları

iPhone 13 Pro ile başlayalım; iPhone 13 Pro’nun 5 farklı renk seçeneği (Köknar Yeşili, Gümüş, Altın, Grafit, Sierra Mavisi) ve 4 farklı depolama seçeneği var. (128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB).

Güncel fiyat yapısı ve önceki fiyat ile karşılaştırması ise şöyle;

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 128 GB: 29.999₺

256 GB: 31.999₺

512 GB: 35.999₺

1TB : 38.799₺ 128 GB: –

256 GB: –

512 GB: –

1TB : – iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max Fiyatları

iPhone 13 Pro Max fiyat yapısı ve model seçenekleri ise şöyle; iPhone 13 Pro Max’in de tıpkı normal pro versiyonunda olduğu gibi 5 farklı renk seçeneği (Köknar Yeşili, Gümüş, Altın, Grafit, Sierra Mavisi) ve 4 farklı depolama seçeneği bulunuyor. (128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB)

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 128 GB: 32.999₺

256 GB: 34.999₺

512 GB: 38.999₺

1TB : 41.799₺ 128 GB: –

256 GB: –

512 GB: –

1TB : – iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini Fiyatları

iPhone 13 Mini fiyat yapısı ve model seçenekleri şöyle; iPhone 13 Mini’nin renk seçenekleri diğer modellere göre daha geniş. Toplamda 6 renk seçeneğine sahip ve bunlar Yeşil, Pembe, Mavi, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve Kırmızı. Pro modellerinin aksine ise 3 farklı kapasite yapılandırması ile geliyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB.

iPhone 13 Mini Renk Seçenekleri

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 128 GB: 20.999₺

256 GB: 22.999₺

512 GB: 26.999₺ 128 GB: 24.999₺

256 GB: 27.599₺

512 GB: 32.899₺ iPhone 13 Mini

iPhone 13 Fiyatları

iPhone 13 modeli de mini ile aynı renk seçenekleri ve kapasiteye sahip. Fiyat yapısı ve model seçenekleri şöyle; Toplamda 6 renk seçeneğine sahip ve bunlar Yeşil, Pembe, Mavi, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve Kırmızı. Pro modellerinin aksine ise 3 farklı kapasite yapılandırması ile geliyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB.

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 128 GB: 22.999₺

256 GB: 24.499₺

512 GB: 28.499₺ 128 GB: 27.999₺

256 GB: 30.599₺

512 GB: 35.899₺ iPhone 13

iPhone SE (2022) Fiyatları

iPhone SE bu yılın başlarında yenilendi ve 3 adet renk seçeneğine sahip. Bu renkler kırmızı, gece yarısı ve yıldız ışığı olarak adlandırılmış. Tıpkı 13 modellerinde olduğu gibi 3 farklı kapasiteye sahip fakat başlangıç modeli 64 GB‘dan başlıyor. Sırasıyla 128 GB ve 256 GB kapasiteye sahip modelleri de bulunuyor. Bu kapasitelerin diğer modellere göre daha düşükten başlamasının tabii ki bir sebebi var. Hem maliyet hem de daha düşük özelliklere sahip (özellikle kamera) olması.

iPhone SE (2022) Renk Seçenekleri

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 64 GB : 13.499₺

128 GB: 14.499₺

256 GB: 16.499₺ 64 GB : 16.999₺

128 GB: 18.299₺

256 GB: 20.899₺ iPhone SE (2022)

iPhone 12 Fiyatları

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 64 GB : 20.999₺

128 GB: 21.999₺

256 GB: 23.999₺ 64 GB : 24.999₺

128 GB: 26.299₺

256 GB: 28.999₺ iPhone 12

iPhone 12 Mini Fiyatları

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 64 GB : 18.999₺

128 GB: 19.999₺

256 GB: 21.999₺ 64 GB : –

128 GB: –

256 GB: – iPhone 12 Mini

iPhone 11 Fiyatları

iPhone 11 uzun yıllardır satışta olan bir telefon ve Apple’ın en çok satan telefonu olarak tarihe geçmiş bulunuyor. iPhone 11’in 6 farklı renk seçeneği ve sadece 2 farklı depolama yapılandırması mevcut. Bunlar 64 GB ve 128 GB.

iPhone 11 Renk Seçenekleri

7 Eylül 2022 Öncesi Fiyatlar 7 Eylül 2022 Sonrası Fiyatlar 64 GB : 14.999₺

128 GB: 15.999₺ 64 GB : –

128 GB: – iPhone 11

Yazıyı bitirirken aşağıda birde başlangıç fiyatları ile öne çıkan özelliklerinin karşılaştırmasını bırakıyorum. Göz atmanızda fayda var. Dilerseniz telefon karşılaştırma aracımızı kullanarak tüm teknik özellikleri ve fiyatlarını kıyaslayabilirsiniz.