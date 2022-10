Apple iPhone 14 Plus ile Türkiye’de Satışta

Apple satışı için acele etmediği, ertelediği iPhone satışını sonraya bıraktığı iPhone 14 Plus plus’ın Türkiye için satışı gerçekleştirilmeye başladı. Şu an için oldukça iyi gelen Apple iPhone Plus satışları Amerika Birleşik Devletindeki teknoloji devi olan Apple güncel olan iPhone göstermişti. iPhone mini modellerinin satışlarından istenilen başarı sağlanamayınca Apple 14 için yeni bir model ortaya çıktı. Henüz satışa çıkmayan iPhone 14 plus artık Türkiye’de satışa sunuldu.

iPhone 14’e göre ekranı daha büyük olan iPhone 14 plus’un fiyatı 34.000 TL’den başlıyor. Telefon hafızası, depo alanı imkanlarına göre 42.000 TL’ye kadar fiyatı ulaşabiliyor.

iPhone 14 plus için 5 renk seçeneği sunuluyor. Bunlar: mor, mavi, gece yarısı, yıldız ışık – kırmızı. iPhone 14 plus aynı zamanda 6,7 lik ekran özelliği de bulunuyor. Minimum hafızası 128 gb. Dört binlik bataryası da mevcut. iPhone 14 Plus çift hat özelliğine sahip. Şarj özelliği 20w ye kadar ulaşıyor, kablosuzlar için 7,5 w ve megsafe 15w şarj avantajı da sağlıyor. iPhone 14 Plus 60 hız ile ekran yenileme imkanı sunuyor.

iPhone 14 Plus Kamera Özellikleri

iPhone 14 Plus arka kısmında 12 MP’lik bir kamera bulunmaktadır. Ana kamera kırmızı göz düzeltme, portre modu, lens özellikleri, geniş çözünürlük özelliği sayesinde iPhone 14 Plus iyi bir alternatif oluşturuyor. Kamerası profesyonel çekim için özel olarak dizayn edilmiş. Telefonun 2. bir kamerası daha bulunuyor. Bu kameranın en önemli özelliği ise geniş açıya sahip olması. iPhone 14 Plus’un telefonun ön yüzündeki selfie kamerası 12 MP çözünürlükte.

iPhone 14 Plus’un aynı zamanda suya dayanıklı olduğu da belirtilmiş. (IP68 – 6 metre derinlik 30 dakika süre)