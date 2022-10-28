Apple iPhone 15 Pro’da farklı ses düğmesi tasarımı olabilir

iPhone 15 söylentileri her geçen gün artıyor ve yeni ve önemli bir söylenti daha var. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone 15 Pro ve Pro Max’e farklı ses düğme tasarımı getireceğini iddia ediyor. Yeni düğmeler, çerçevenin sol ve sağ taraflarındaki iki ek Taptic Engine sayesinde iPhone 7‘de tanıtılan ve bugün hala iPhone SE‘de (2022) kullanılan Touch ID sensörü gibi çalışacak.

Telefonun yan tarafında yer alan ses açma kapatma düğmeleri fiziksel olarak i.eriye doğru batmayacak ve bunun yerine baskıları onaylamak için dokunsal geri bildirim sunacak. Bu yeni düğmeler yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max/Ultra için gelebilir, normal iPhone 15 modellerinin mevcut tıklama düğmelerini koruması bekleniyor. Son olarak Kuo, Android üreticilerinin de katı hal düğmelerini benimseyen premium telefonlarıyla Apple’ın yaklaşımını takip etmelerini bekliyor.

Bu özelliğin en büyük avantajının daha iyi su ve toza dayanıklılık olabileceği tahmin ediliyor. Apple’ın yakın bir gelecekte fiziksel yani kablolu şarj sistemini de kaldırabileceğini düşündüğümüzde oldukça mantıklı geliyor.