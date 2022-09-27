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Apple iPhone 15 Ultra’nın Önemli Özellikleri Açığa Çıktı!

Apple iPhone 15 Ultra'nın çift ön kamerayla geleceği ve seride yalnızca iki ön kameraya sahip model olacağı ortaya çıktı. Yani Pro modelinde yalnızca bir ön kamera sensörü bulunacak.

Ayşen Sıla

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Apple’ın gelecek yıl piyasaya çıkacak ve Pro Max modelinin yerini alacak yeni bir iPhone 15 Ultra modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Telefonun çıkışı bir yıl sonra gerçekleşecek olsa da telefonla ilgili bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Apple iPhone 15 Ultra’nın çift ön kamerayla geleceği ve seride yalnızca iki ön kameraya sahip model olacağı ortaya çıktı. Yani Pro modelinde yalnızca bir ön kamera sensörü bulunacak.

Şu an itibariyle, öndeki ikinci kamera sensörü ve nasıl çalışacağı hakkında herhangi bir bilgi yok. Stereoskopik video çekimi için veya sadece farklı optik yakınlaştırma seviyeleri için olabilir.

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Rapor ayrıca, iPhone 15 Ultra’nın 128 GB dahili depolama ile başlayacak olan Pro modelinden farklı olarak 256 GB dahili depolama ile başlayacağını da ekliyor. Şirketin gelecek yılki iPhone modellerinde USB-C bağlantı noktasını benimsemesi bekleniyor.

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