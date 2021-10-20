Apple iPhone SE 3, Gelecek Yıl Görücüye Çıkacak

Apple iPhone SE 3 önümüzdeki yıl satışa çıkacak. Ancak piyasaya sürülmeden önce yeni bir rapor, yeni iPhone modeliyle ilgili; bazı ilginç bilgileri ortaya çıkardı.

Söylenenlere göre iPhone SE 3, bir LCD ekran paneline sahip olacak. Bu, cihazın markanın LCD ekrana sahip tek akıllı telefon modeli olduğu anlamına geliyor çünkü en yeni iPhone 13 serisi de OLED panellere sahip. Son yıllarda birçok marka, artık amiral gemisi telefonlar için standart olan OLED ekran kullanıyor.

Görünüşe göre, yeni nesil iPhone SE 3; cihaza güç sağlayan A15 Bionic yonga seti ile eski iPhone XR modeline benzeyecek. Bu, iPhone 8 üzerine inşa edilen son nesil iPhone SE 2‘ye benziyor.

Sızıntı, 64GB, 128GB ve 256GB seçenekleri de dahil olmak üzere birden fazla depolama modeliyle mevcut olacağını da ekledi. Bu hala doğrulanmamış bir rapor, bu yüzden siz okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.