Apple Kısayolları Sonunda Tesla’ya Geldi

Otomobillerin sadece dört tekerlek ve bir motor olmadığı bir çağda yaşıyoruz; aynı zamanda teknoloji, bağlantı ve… dijital asistanlar. Tesla‘nın sürekli gelişen dünyasındaki en son güncelleme, nihayet Apple Siri‘nin gücünü parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Tesla, genellikle gecikmiş ve biraz yanlış yönlendirilmiş, ancak yine de sonsuz ilerleme arayışında, dün iOS mobil uygulamasında yeni bir özellik duyurdu: Apple kısayollarıyla entegrasyon. Ve bu yüzden Tesla sahiplerinin övünmeye hakkı daha var.

Teknoloji yenileri için Apple Kısayolları uygulaması, iPhone’unuza bir düğmeye veya sesli komuta dokunarak takip etmesi gereken bir dizi kişiselleştirilmiş, çok adımlı komut vermek gibidir. Bunu dijital yardımcınız olarak düşünün. Bu, özellikle Tesla’nın sahibiyseniz, hayatınızı kesinlikle biraz daha kolaylaştırabilir.

Artık Siri’ye sorarak veya Kısayol widget’larını kullanarak Tesla’nızla ilgili görevleri etkinleştirebilirsiniz. Örneğin bu sıcak günlerde “Hey Siri, klimayı aç” diyebilirsin. Tesla hemen harekete geçerek soğumaya başlıyor. Kelimenin tam anlamıyla tatlı bir rahatlama anlamına geliyor.

Merak ediyor olabilirsiniz, “Bu daha önce yapılmadı mı?” Üçüncü taraf uygulamalar bazı benzer özellikler sunuyordu. Ancak ‘resmi’ ve ‘resmi olmayan’ bir çözüm arasında büyük bir fark var. Şimdi Tesla, doğrudan uygulamasından akıcı bir deneyim sunarak gerekli sorumluluğu üstlendi.

İlginç bir şekilde, sesle etkinleştirilen sistemler otomotiv dünyasında çok yeni değil. Aslında, 1960’larda Chrysler, arabalarında bir sesli uyarı sistemi çıkardı.

Tesla-Apple entegrasyonu, otomobil endüstrisinde daha geniş bir değişimin altını çiziyor. Artık sadece beygir gücü, yakıt veya batarya verimliliği ile ilgili değil; Dijital yaşam tarzlarımızı araçlarımıza entegre etmekle ilgili. Madem evlerimiz akıllı olabiliyor, neden arabalarımız akıllı olamıyor?

Kullanıcı güvenliğini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için Tesla’nın entegrasyonu kapsamlı bir şekilde test ettiğini umuyoruz. Siri’yle herhangi bir iletişimsizlik istemeyiz, değil mi?

Şaka bir yana, teknolojinin bizim için çalışmasını sağlamak için atılmış bir adım daha. Bazıları teknolojiye daha fazla bağımlı hale geldiğimizi söylese de, günlük görevlerimizi verimli hale getirmenin daha yenilikçi yollarını bulduğumuzu iddia ediyoruz.