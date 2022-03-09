Apple M1 Ultra – Dünyanın En Güçlü İşlemcisi

Apple’ın yeni iPhone SE, iPad Air, Mac Studio ve Apple Studio Display‘i tanıttığı “Peek Performance” etkinliğinde yeni nesil Apple Silicon M2 işlemciyi piyasaya sürmesini bekliyorduk.

Söylentiler doğrultusunda Apple etkinlikte yeni bir işlemci duyurdu ancak bu M2 değildi. Bunun yerine şirket, M1 Ultra olarak adlandırılan M1 işlemcisinin yeni bir çeşidini tanıttı. Bu, M1, M1 Pro ve M1 Max’i içeren serideki dördüncü yonga seti olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket, son M1 işlemci olan M1 Ultra’nın; iki Max işlemcinin birlikte çalışmasına izin veren özel bir kalıptan kalıba ara bağlantı teknolojisi kullanarak tek bir işlemci üzerine birbirine bağlanmış iki M1 Max kalıbına sahip olduğunu söylüyor.

Apple, bu ara bağlantı teknolojisine “UltraFusion” adını veriyor ve bunu kullanan şirket; M1 Max işlemcinin iki katı performans sunduğunu iddia ediyor. Bu arada Apple Mac Studio, Mac Mini ve Mac Pro arasında yer alan; yeni Apple ürünün M1 Ultra çipinden güç alan ilk cihaz olduğunu bir kez daha belirtelim.

İşlemci, 16 performans çekirdeğine ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip; 20 çekirdekli bir CPU ve 64 çekirdekli bir GPU içeriyor. Apple, işlemcilerin piyasada bulunan üst düzey ayrık GPU’lardan daha hızlı performans sunduğunu ve bunun da 200W’a kadar daha az güç kullanarak olduğunu iddia ediyor.

Şirket, 114 milyar transistör bulunduğunu ve 32 çekirdekli bir Neural Engine içerdiğini ekliyor. Çip ayrıca 128 GB’a kadar RAM desteğine sahip. Ayrıca Apple, M1 Ultra’nın aynı anda 14 ProRes akışını yönetebileceğini de övgüyle belirtti.