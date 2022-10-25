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Apple Music ve Diğer Apple Uygulamalarına Zam Geliyor!

Apple TV Plus, Apple Music ve Apple One'ın fiyatı artıyor! Bu değişiklikler 24 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

Ayşen Sıla

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Apple, yakın zamanda üç hizmetinin fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor: Apple TV Plus, Apple Music ve Apple One. Şirket, artan fiyatların nedeni olarak içerikteki artış ve “lisans maliyetleri”ni gösteriyor. Ek olarak, aynı hizmetler için küresel pazarlarda artışlar bekliyoruz.

Yapılan bir açıklamada, Apple TV Plus “çok düşük bir fiyata sunuldu çünkü biz sadece birkaç dizi ve filmle başladık. Üç yıl sonra, Apple TV Plus, dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarından çok sayıda ödüllü ve büyük beğeni toplayan dizilere, uzun metrajlı filmlere, belgesellere ve çocuk ve aile eğlencesine ev sahipliği yapıyor.” denildi.

Apple temsilcisi, “Apple Music’teki değişiklik ise, lisans maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor ve buna karşılık sanatçılar ve şarkı yazarları müziklerinin akışı için daha fazla kazanacaklar” dedi. “Ayrıca Apple Music’i dünyanın en iyi dinleme deneyimi haline getiren yenilikçi özellikler eklemeye devam ediyoruz.” diye ekledi.

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Apple One ise, Apple TV Plus ve Apple Music’i iClould Plus, Apple News Plus, Apple Arcade ve Apple Fitness Plus gibi diğer hizmetlerle bir araya getiriyor. Bu değişiklikler 24 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek.

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