Apple Sahte Şarj Aleti Nasıl Anlaşılır? Sahte mi Orijinal mi?

Birçok iPhone kullanıcısı piyasada olan sahte şarj aletlerinde dolayı şikayetçi durumda. İstemeden de olsa sahte şarj aletini alan kullanıcılar, sahte şarj aleti ile şarj ederek istenmeyen sonuçlarla karşılaşıyorlar. Sahte şarj ile yaptığınız şarj, iPhone pilinin tamamen bozulmasına kadar birçok sorunu ortaya çıkarıyor.

Özellikle sahte bir iPhone şarj aleti kullanırsanız: Cihazınızın pil ömrü azalabilir ve cihazda aşırı ısınma sorunu ile paralel birçok arıza meydana gelebilir. Çoğu zaman şarj girişi telefonunuz ile tam bağlantı sağlamaz. Bu durumda tam olarak şarj olmasına engel olur. Ayrıca bağlantı ucundaki hata cihazınızda hasara neden olabilir.

Sahte iPhone Şarj Aleti Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle şunu bilmekte fayda var, orijinal Apple aksesuarları sadece Apple Türkiye tarafından satılmaz. Zaten orijinal Apple aksesuarı da Apple ile anlaşmalı birçok fabrika tarafından, Apple’ın çizimlerine göre üretilir. Apple tarafından bu üreticiler; 3. parti lisanslı Apple aksesuarı üreticisi olarak isimlendirilir.

Kablo Üzerindeki Yazıyı Paket Üzerindeki ile Karşılaştırın

Sahte veya sertifikasız kablo ve aksesuarları belirlemek için aksesuarın kendisini ve paketini dikkatlice inceleyin. Sertifikalı üçüncü taraf aksesuarların ambalajında MFi işareti yer alır. Bazı aksesuarlarda ise MFi işaretinin daha önceki bir sürümü görülebilir.

Bir Apple Lightning – USB kablosunda, USB girişinden yaklaşık 18 cm’lik mesafede “Designed by Apple in California” ibaresi ile birlikte “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” veya “Indústria Brasileira” ibarelerinden biri bulunur. Bu metnin sonunda 12 haneli bir seri numarası görürsünüz.

Bağlantı Elemanlarını ve Lazer Baskıları Karşılaştırın

Sahte veya sertifikasız Lightning aksesuarlarını belirlemek için Lightning bağlayıcısını, USB bağlayıcısını ve lazer baskıları karşılaştırabilirsiniz.

Orijinal Apple ürünleri, tek parça ve pürüzsüz görünümdedir. Ancak sahte ürünler, birden fazla parçaya ve girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir. Ayrıca orijinal Apple şarj aletinin bağlantı eki altın rengindedir. Ancak sahte olanda bu renk siyah ve gri renktedir.

USB giriş alırken kontrol etmeniz gereken bilgiler şu şekilde;

USB kabuk kilitlerinin kare yerine trapezoid (eş kenar yamuk) olduğundan emin olun.

(eş kenar yamuk) olduğundan emin olun. USB kabuk kilitlerinin konektörün kenarlarından eşit uzaklıkta olduğundan emin olun.

USB temas noktalarının altın kaplamalı olduğundan emin olun.

USB kabuğunun grenli veya pürüzlü olduğundan düz ve pürüzsüz olduğundan emin olun.

veya olduğundan düz ve pürüzsüz olduğundan emin olun. USB kabuğunun herhangi bir girintiye veya yere sahip olduğu kablolardan kaçının.

Kabuğun içindeki USB yalıtkanının düz ve çentikli veya girintili olmadığından emin olun.

Apple orijinal şarj aleti kullanmak, hem cihazınız hem de cebiniz için oldukça önemlidir. Çünkü sahte şarj aleti ile pil ömrünü öldürüp ekonomik açıdan zarara uğrayabilirsiniz. Bu yüzden orijinal ürünler kullanmaya dikkat etmelisiniz.

