iPhone Haptic Touch Nedir? Nasıl Çalışır?

iPhone Haptic Touch, iPhone 6s ve 6s Plus ile hayatımıza giren 3D Touch, ekranlara basmaya duyarlı bir teknolojiydi. Ancak iOS 13 ile birlikte 3D Touch tarihe karışarak onu yerini Haptic Touch aldı. Apple’ın iPhone XR akıllı telefonu ile kullanıcılarla buluşan Haptic Touch özelliği, ekrandaki kuvveti algılamaya gerek duymadan dokunma süresini ölçümlüyor ve bunun sonucuna göre bir işlemde bulunuyor.

Haptic Touch ile 3D Touch arasındaki fark nedir diye sorcacak olursanız; 3D Touch’ta ekrana basma kuvveti algılanarak işlev gerçekleştirilirken, Haptic Touch’da ekrana basılı tutma uzunluğuyla işlev yerine getiriliyor. Fonksiyonel manada arada çok büyük bir fark bulunmuyor aslında.

Haptic Touch, kullanıcıların işletim sistemi içerisinde bazı işlevleri kısayollar ile halledebilmesine olanak sağlıyor. Örneğin uygulama üzerine basılı tutarak küçük bir menü açabilirsiniz. Bu sayede kamera uygulamasını açmadan bir öz çekim yapabilir, mesaj uygulamasını açmadan mesaj gönderebilir ya da arama uygulamasını açmadan çağrı başlatabilirsiniz. Yani sizin işinizi bir nevi kolaylaştırıyor. Telefonunuzu açmadan mesaj göndermek veya fotoğraf çekmek vb. şeyler.

3D Touch her zaman bölücü bir iPhone özelliği olmuştur. Birçok insan hiçbir zaman bir kullanım bulamadı, diğerleri ise onsuz yaşayamayacaklarını söylüyor. Bununla birlikte, ekrana dokunup basılı tutarak kolayca gerçekleştirilebilen ve parmağınızdaki ekstra stresi ortadan kaldıran birçok 3D Touch işlevi vardır. 3D Touch yazılımları bu noktada yıllarca yükseltmiştir.

3D Touch ise donanım tabanlıyken, Haptic Touch yazılım tabanlıdır. Haptic Touch 3D Touch ile karşılaştırıldığında bazı dezavantajları olduğunu söylemek lazım. Bu işlevde parmağınızı ekrandan kaldırmadan menüleri seçme şansınız olmuyor.

Haptic Touch ilk çıktığı zamanlarda yazılımsal olarak kısıtlanmış gibi görüntüsü vardı. 3D Touch teknolojisi WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve gibi uygulamaları desteklerken Haptic Touch ilk çıktığı zamanlarda bu gibi bazı önemli uygulamaları desteklemiyordu.

Fakat Haptic Touch artık 3D Touch’a çok benzer birçok işlev sunabiliyor. Günümüzde Haptic Touch, Apple’ın yerel uygulamalarının çoğunu ve birkaç üçüncü taraf uygulamasını da desteklemektedir.

Haptic Touch Nasıl Çalışır

İPhone 11 veya XR’de, dokunma ve basılı tutma hareketini kullandığınızda Haptic Touch’ı etkinleştirmek için gereken süreyi ayarlamak kolaydır.

Şu şekilde aktif edebilirsiniz;

Ayarlar> Erişilebilirlik> Dokunma> Dokunsal Dokunmatik (eski iOS için, Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> Dokunsal Touch)

Hızlı veya Yavaş’ı seçinTest etmek için Dokunma süresi testi altındaki çiçek veya el feneri simgesine dokunun.

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