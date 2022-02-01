Apple, Seramik Laptop Patentiyle Yıktı Geçti!

Apple’ın rotayı tersine çevirmesini ve dokunmatik ekranlı profesyonel düzeyde bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmesini sabırsızlıkla bekleyen Mac hayranları, beklemeye devam etmek zorunda kalacaklar.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi ile yakın zamanda ortaya çıkan bir patent başvurusuna göre Apple; artık kullanılmayan Touch Bar öğelerini dizüstü bilgisayarlarına eklemek için çalışıyor.

Apple, dizüstü bilgisayar için bir muhafaza yapmak için de çalışıyor. Bu MacBook Pro cam ve plastik olsa da, seramik gibi birinci sınıf malzemelerden meydana gelecek. Seramik kullanımı dizüstü bilgisayar kategorisinde yeni olsa da; Apple daha önce bu dayanıklı malzemeyi Apple Watch için denemişti.

Apple gerçekten de dinamik olarak değişebilen dokunmaya duyarlı düğmelerin bulunduğu; ekranın etrafına gömülü bir çerçeveye sahip gelecek nesil MacBook Pro’yu satışa çıkarmak için çalışıyorsa; bu belki de dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayara sahip olabileceğimiz anlamına geliyor.

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