Apple, Apple Man Filmine Dava Açtı!

Son yıllarda, Sky’ın “No Mans Sky” veya Ubisoft oyunu “Gods and Monsters”ın başlığında “Sky” kelimesini kullanması nedeniyle Hello Games’in açtığı telif hakkı davalarına şahit olduk.

Apple da benzer bir şeyden ötürü bir filme dava açtı. Apple-Man adlı komedi filmini yazan Ukraynalı bağımsız film yönetmeni Vasyl Moskalenko’ya karşı bir davadan bahsediyoruz. Bu arada filmde Apple ürünlerine bir atıf bile yok.

Film, süper kahraman türüne dayanan bir hiciv örneği ve kahramanı “Apple-man”; düşmanlarıyla savaşmak için kullandığı elmaları havaya kaldıracak süper güce sahip. Bu arada film, Kickstarter aracılığıyla kitlesel fon sağladı ve üretime başlamak için 120.000 dolar topladı.

Film, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (PTO) tarafından onay aldı. Ancak Apple, “saldırgan bir muhalefet” oluşturarak ticari marka tescil başvurusunun reddedilmesini istiyor.

Şirketin 467 sayfalık bir mahkeme dosyasındaki açıklamaya göre; “Apple-man’in Apple ile ilişkili olduğuna dair inanma ihtimalinin yüksek olduğu endişeleri üzerine”; yönetmen aleyhine dava açıldı.

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