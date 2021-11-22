Apple Watch Android Telefona Bağlanır Mı?

Apple, dünyada ve ülkemizde ne kadar çok kullanılsa da, Android cihazlarda bir o kadar kullanılıyor. Akıllı saat pazarında bilindiği üzere Apple açık ara önde gidiyor. Birçok kullanıcı, Apple Watch akıllı saatini Android telefona bağlamak istiyor.

Apple Watch’un arayüzü başlarda çok karışık bulunsa da üçüncü ve dördüncü nesil Apple Watch’lar daha rafine ve anlaşılır bir arayüz ile geldi ve de bileğinizde harika görünen bir çerçevesiz ekran teknolojisi sundu. Wear OS ve Galaxy Watch’da bazı güzel özelliklere sahip fakat genel olarak konuşmak gerekirse Apple’ın saatleri en yakın rakiplerine göre daha uzun pil ömrüne ve kullanışlı özelliklere sahip.

Her ne kadar bilinmese de, Apple Watch’u bir Android cihaza bağlamak mümkün. Fakat bu durumu gerçekleştirmeniz sonucunda bazı işlemlerden yararlanamayacaksınız. Apple, resmi sitesinde Apple Watch’ları yalnızca iPhone ile senkronize edebileceğimizi ve iOS işletim sistemi ile daha doğru ve hatasız performans alacağımızı belirtir. Tam da bu noktada: Eğer LTE Apple Watch’unuz varsa Android ile çalışmasını sağlamak için telefonunuzda ve saatinizde yapacağınız bazı ayarlamalar ile iki farklı cihazı birbirine bağlamak mümkün.

Apple Watch Android Telefona Nasıl Bağlanır?

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için, öncelikle Appple Watch’unuzu bir iPhone ile eşleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise iPhone‘unuzu uçak moduna almalısınız. Tüm bunları yaptıktan sonra, SIM’i çıkarın, ve aynı SIM’i bir Android telefona yerleştirin ve güçlü bir LTE sinyali bulun. Ancak belirtmeliyiz ki bu işlem kesin sonuç vermeye bilir.

Apple Watch’u Android’e bağlamak için yapmanız gereken işlemler şu şekilde;

Apple Watch’unuzu iPhone üzerinden kurun.

Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir veya iki test araması yapın.

iPhone’u uçak moduna alın, böylece bağlantı kesilir. Veya kapatın.

Apple Watch’u kapatın.

SIM’i iPhone’dan Android telefonunuza takın ve cihazı açın.

Apple Watch’u açın.

Apple Watch’taki Bağlantı Kesildi bildiriminin kaybolmasını bekleyin.

Bu işlemleri gerçekleştirmek gerçekten uzun bir zaman alabilir. Bir kaç arama ve birkaç ufak işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Apple Watch’u Android’e Bağlarsam Ne Sorun Yaşarım?

Bağlantı kurulduktan sonra, arama yapabilmeniz ve alabilmeniz ve bazı temel işlevleri yerine getirebilmeniz için Siri’yi kullanabilmeniz gerekir. İki cihaz doğrudan iletişim kurmuyor. Bunun yerine, iletişim kurmak için aynı ağı kullanıyorlar, bu yüzden bu yöntemle sadece çok temel işlevler mümkündür. Apple Watch‘un daha gelişmiş işlevlerinden hiçbirini kullanamayacaksınız.

Android telefonunuzdaki Saat uygulamasına erişemeyeceğinizden dolayı sadece arama yapabilir ve alabilir ve de Siri’ye bazı temel sorular sorabilirsiniz. Kişilerinizin Android telefonunuzda değil SIM’inizde kaydedildiği isimlerini kullandığınız ses komutları ise sürece arama yapabilirsiniz.

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