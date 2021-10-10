Üzgünüz, Eski Apple Watch Şarjı 7 Serisi ile Uyumlu Değil

Eğer evinizin bir köşesinde eski Apple Watch şarj aletleri varsa ve yeni 7 serisi saatlerinden almak istiyorsanız, üzgünüz.

Apple 7 serinin bu seneki güncellemerinden biri de hızlı şarj özelliği. Apple’a göre 7 serisi önceki modellere göre %33 daha hızlı şarj oluyor, %80 şarja yalnızca 45 dakikada ulaşıyor. Eğer akıllı saatinizi yalnızca spor için kullanıyorsanız bu sizin için çok iyi bir haber. Hazırlığınızı yapıp tam başlayacakken saatininizin şarjının bitik olduğunu görmekten daha kötü bir şey yok.

Ama, hızlı şarj özelliği yalnızca Apple’ın yeni mıknatıslı USB-C kablosuna kullananlar sahip olabilecek. Şarj sistemi yeni bir mimariye sahip. Meraklanmayın, şarj aleti saatinizle birlike gelen kutunun içinde mevcut.



Bu tabiki de 7 serisi eski kabloyla şarj olmayacak demek değil. Yalnızca hızlı şarj özelliğinden faydalanamayacaksınız. Aynı şekilde yeni şarj aletiniz eski saatinizi de hızlı şarj etmeyecek. Örneğin 6 serisi maksimum şarja bir buçuk saatte ulaşıyor.



Apple kafanızı karıştırmak istemiyor o yüzden eski şarj aletlerinin satışına resmi siteden son verdi. Yine de isterseniz resmi olmayan sitelerden satın alabilirsiniz. Unutmayın yeni 7 serisinin avantajından faydalanmak için hızlı şarj aletine ihtiyacınız var. Ürünün Amerika çıkış tarihi ise 15 ekim.