Apple Watch Series 7 ön Siparişleri Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Apple, geçtiğimiz ay yeni iPhone’lar ve iPad’lerin yanı sıra Watch Series 7‘yi duyurdu. Bu cihazlar zaten birinci dalga ülkelerinde satışta, ancak Apple hala Watch Series 7‘nin satışı için kesin bir tarih vermedi ve yalnızca akıllı saatin “bu sonbaharda satışa çıkacağını” söyledi. Apple‘dan Watch Series 7‘nin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi beklerken, en son raporlar giyilebilir cihazın önümüzdeki hafta ön siparişlere çıkacağını iddia ediyor.

AppleTrack, Apple ortağı Hermes’in müşteri hizmetlerinden gelen ve Watch Series 7’nin 8 Ekim’den itibaren ön siparişe sunulacağını gösteren çok sayıda e-postaya erişti.

Ön sipariş programı FrontPageTech tarafından onaylandı ve “sürüme aşina olan birden fazla kaynağa” atıfta bulunarak, Watch Series 7 ön siparişlerinin Ekim ayının ortasından itibaren (önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte) gerçekleşeceğini söylüyor.

Watch Series 7, 399 dolardan başlıyor ve Apple yeni özellikler ve iyileştirmeler hakkında konuşurken, akıllı saatin teknik özelliklerini detaylandırmadı. Ancak sızdırılan bir belge sayesinde, Watch Series 7’nin içindekiler hakkında daha iyi bir fikre sahibiz.

Apple genellikle mobil cihazlarının ayrıntılı özelliklerini sağlamaz ve yepyeni Apple Watch Series 7’de durum böyleydi. Neyse ki, doğrudan Apple’ın kendisinden gelen dahili bir belge, @alixrezax kullanıcısı aracılığıyla Twitter’a sızmayı başardı ve bize en kapsamlı özellik listesini verdi.

En yeni Apple akıllı saatin özellikleri de eski Series 6, Series 3 ve SE modellerinin yanında gösterilir.

Ayrıntılı Apple Watch Series 7 teknik özellikler sayfası (kaynak: @alixrezax)

Belki de en dikkate değer bilgi, farklı Watch Series 7 modellerinin ağırlığıdır. 41 mm büyüklüğündeki modeller Alüminyum kasa ile 32 gram, Paslanmaz Çelik kasa ile 42.3 gram ve Titanyum kasa ile 37 gram ağırlığındadır. Daha büyük 45 mm modeller sırasıyla 38,8 gram (Alüminyum), 51.5 gram (Paslanmaz Çelik) ve 45.1 gram (Titanyum) olarak gelir.

Ayrıca, geçen yılki Apple Watch SE‘deki S5 SiP‘den %20 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Tüm yeni Series 7 Apple Watch’larda (Nike modelleri dahil) dahili depolama, SE ve Series 6 modelleriyle eşleşen 32 GB’dir.