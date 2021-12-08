Apple, Yeni Aksesuarlarını Bu Tarihlerde Satışa Sunacak!

Tanınmış bir Apple analisti, şirketin merakla beklenen bazı ürünlerinin lansman zaman çizelgelerini açıkladı. Listede ikinci nesil AirPods Pro, üç yeni Apple Watch modeli ve yeni iPhone SE de yer alıyor.

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, önümüzdeki yıl sonbaharda üç yeni Apple Watch serisi akıllı saatini piyasaya sürecek. Buna Watch Series 8, Watch SE ve sağlam bir spor versiyonu da dahil. Ayrıca, şirket görünüşe göre ses deneyimindeki iyileştirmelerin yanı sıra sağlıkla ilgili; yeni yerleşik sensörlere sahip olacak AirPods Pro 2’yi de tanıtacak.

Kuo, daha önce iPhone üreticisinin AR/VR kulaklığını da gelecek yıl piyasaya süreceğini belirtmişti. Bununla birlikte, bilinen analist, yukarıda belirtilen ürünlerin hiçbiriyle ilgili herhangi bir ayrıntı sunmadı.

Bu ürünlerin yanı sıra Kuo, bir akıllı telefonla ilgili detayları da ortaya koydu. Şirketin yeni iPhone SE’sinin 2023’ün başlarında piyasaya süreceğini sözlerine ekledi.

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