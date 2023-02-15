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Apple Yeni Nesil CarPlay, 14 Markada Yayınlanacak

Cemre Yılmaz

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apple yeni carplay guncellemesi

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Geçen yıl Apple, bir dizi yeni özellik ve otomobilin kendisiyle daha derin entegrasyon içeren yeni nesil CarPlay yazılımını tanıttı. Bu yılın sonunda yeni CarPlay’i alan ilk 14 otomobil markası aşağıdaki gibi olacak.

  • Acura
  • Audi
  • Ford
  • Honda
  • Infiniti
  • Jaguar
  • Land Rover
  • Lincoln
  • Mercedes-Benz
  • Nissan
  • Polestar
  • Porsche
  • Renault
  • Volvo

Öne çıkan özelliklerden biri, CarPlay’in otomobilin içindeki ana bilgi-eğlence ekranının ötesine geçmesine olanak tanıyan çoklu ekran desteğidir. Apple, ekranın düzeninin ve şeklinin her araba için özel olarak tasarlanacağını söylüyor.

apple yeni carplay guncellemesi
apple yeni carplay guncellemesi
apple yeni carplay guncellemesi

CarPlay, farklı tasarımlar ve düzenler arasında seçim yapmanıza izin verecek ve hatta belirli üreticiler için bazı benzersiz seçenekler olacaktır. Ayrıca yeni özellikler arasında klima kontrolü ve FM Radyo da bulunuyor.

Son olarak, CarPlay size bir bakışta çeşitli ilgili bilgileri veren widget’ları tanıtacaktır. Buna yakıt ekonomisi, yolculuk süresi, katedilen mesafe, takvim etkinlikleri, hava durumu, telefon görüşmeleri vb. özellikler de dahildir.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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