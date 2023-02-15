Apple Yeni Nesil CarPlay, 14 Markada Yayınlanacak

Geçen yıl Apple, bir dizi yeni özellik ve otomobilin kendisiyle daha derin entegrasyon içeren yeni nesil CarPlay yazılımını tanıttı. Bu yılın sonunda yeni CarPlay’i alan ilk 14 otomobil markası aşağıdaki gibi olacak.

Acura

Audi

Ford

Honda

Infiniti

Jaguar

Land Rover Lincoln

Mercedes-Benz

Nissan

Polestar

Porsche

Renault

Volvo

Öne çıkan özelliklerden biri, CarPlay’in otomobilin içindeki ana bilgi-eğlence ekranının ötesine geçmesine olanak tanıyan çoklu ekran desteğidir. Apple, ekranın düzeninin ve şeklinin her araba için özel olarak tasarlanacağını söylüyor.

CarPlay, farklı tasarımlar ve düzenler arasında seçim yapmanıza izin verecek ve hatta belirli üreticiler için bazı benzersiz seçenekler olacaktır. Ayrıca yeni özellikler arasında klima kontrolü ve FM Radyo da bulunuyor.

Son olarak, CarPlay size bir bakışta çeşitli ilgili bilgileri veren widget’ları tanıtacaktır. Buna yakıt ekonomisi, yolculuk süresi, katedilen mesafe, takvim etkinlikleri, hava durumu, telefon görüşmeleri vb. özellikler de dahildir.