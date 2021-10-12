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iPhone ve İpad’lerinizi Hemen Güncelleştirin!

Eğer bir iPhone ya da iPad'iniz varsa hemen onları güncelleştirseniz iyi edersiniz.

Görkem Şanal

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Eğer bir iPhone ya da iPad’iniz varsa hemen onları güncelleştirseniz iyi edersiniz. Apple’ın yeni duyurusuna göre telefonlarda ve tabletlerde hackerların kullanabileceği sistemsel bir açık bulunuyor.

Apple’ın en son güncelleştirmesi iOS 15.0.2 ve iPadOS 15.0.2. olarak tüketicilere sunuldu. Pazartesi Apple’dan yapılan acil güvenlik anonsuna göre etkilenen cihazlar şu şekilde; iPhone 6s ve sonrası, iPad Pro (bütün modeller), iPad Air 2 ve sonrası, iPad 5. jenerasyon ve sonrası, iPad mini ve sonrası ve son olarak iPod touch (7.jenerasyon)

Apple’ın duyurusuna göre cihazlarlardaki bug IOMobileFrameBuffer’ın içinde bulunuyor ve eğer hackerlar tarafından saldırıya uğrarsa sonuç çok kötü olabilir. Özetlemek gerekirse hackerlar telefonlarınızı ya da tabletlerinizi istedikleri gibi kontrol edebilirler ve virüs yerleştirip bilgilerinizi çalabilirler.

Apple bu bilgilerin ” isimsiz araştırmacı ” tarafından ortaya çıkarıldığını açıkladı. Konu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

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Şu ana kadar oluşan hasar bilinmesede siz daha fazla zaman kaybetmeden güncelleştirmelerinizi yapın. Bu günlerde cihazların güncelleştirmelerini yapmak için beklemek, bilgilerinizi çalınması için hackerlara fırsat çıkartmaktan ibaret. Şimdi hemen gidin ve güncelleştirmelerinizi yapın.

Bu sene Apple güncelleştirmelerde rekora doğru gidiyor. Ürünlerine 17.güncelleştirmesini yapan Apple’ın en son güncelleştirmesi eylül ayındaydı.

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KaynakGizmodo

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