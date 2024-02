Apple’ın Gelecek iPhone Modellerindeki Ekran Teknolojisi Açıklandı

Mevcut iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, düşük sıcaklıklı polikristalin silikon (LTPS) paneller kullanırken, Apple’ın iPhone 15 Pro modelleri daha gelişmiş düşük sıcaklıklı polikristalin oksit (LPTO) paneller kullanıyor. LPTO panelleri ProMotion’ı destekleyerek gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için ekranın 120 Hz yenileme hızına çıkmasını sağlar.

iPhone 17 için LTPO panelleri düşünülüyor

ProMotion ayrıca ekranın 1 Hz gibi düşük, güç açısından daha verimli bir yenileme hızına düşmesine de olanak tanır; bu nedenle iPhone 15 Pro ekranları, Kilitli Ekranın saatini, widget’larını, bildirimlerini ve duvar kağıdını her zaman açıkken bile gösteren her zaman açık bir özelliğe sahiptir. Apple’ın, standart ve Pro modelleri arasındaki farklılığı korumak için bu yılki iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta daha az gelişmiş LPTS panellerini kullanmaya devam etmesi bekleniyor; bu, Apple’ın 2025 iPhone serisinin ProMotion ve her zaman açık ekranlara sahip ilk seri olacağı anlamına geliyor.

The Elec’in haberine göre Çinli tedarikçi BOE, Apple’a iPhone 17 serisi için LPTO panelleri sağlamayı umuyor ancak Apple’ın kalite kontrol standartlarını korurken gerekli üretim kapasitesine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda hâlâ sorular var. BOE gereksinimleri karşılayamazsa, Apple muhtemelen LPTO panelleri için Samsung ve LG Display gibi diğer tedarikçilere yönelecek ve eski iPhone modelleri ve söylentilere göre iPhone SE4 için LPTS tabanlı OLED panelleri için BOE’ye güveniyor.