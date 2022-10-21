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Apple’ın ilk OLED iPad Pro’su gelecek yıl çıkıyor

Son rapora göre Apple, önümüzdeki yıl bir OLED ekranlı ilk iPad Pro'yu piyasaya sürebilir. Şirketin OLED sürümünü 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki ekran boyutunda sunması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Apple-iPad-Pro-2022

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Apple kısa süre önce yeni 10. nesil iPad‘ini ve M2 işlemciden güç alan yeni iPad Pro modellerini tanıttı. Cihazlar henüz satışa çıkmamış olsa da, gelecek yıl resmiyet kazanması beklenen yeni iPad modelleriyle ilgili haberler de yavaş yavaş yayılıyor.

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Son rapora göre Apple, önümüzdeki yıl bir OLED ekranlı ilk iPad Pro‘yu piyasaya sürebilir. Şirketin OLED sürümünü 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki ekran boyutunda sunması bekleniyor.

Kaynağımız OLED ekranlı yeni iPad Pro modellerinin 2024’ün ilk yarısında resmiyet kazanmasının beklendiğini de ekledi. Mevcut nesil iPad Pro, önceki modele kıyasla ekranla ilgili herhangi bir değişiklik içermiyor.

Apple-iPad-Pro-2022

Apple, geçen yıl 12.9 inç iPad Pro‘nun ekranını Mini LED ekrana sahip olacak şekilde yükselttiğinde, şirketin bu sefer 11 inçlik modelin ekranını da yükseltmesi bekleniyordu ancak o değişiklik olmadı. Bu nedenle, Apple’ın yeni nesil modeller için her iki ekran boyutu için de OLED panelleri kullanmayı planladığını bilmek güzel.

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KaynakTwitter

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