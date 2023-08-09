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Apple’ın iPhone 15 Etkinliği 12 Eylül’de Gerçekleşecek!

Global teknoloji kaynaklarının yaptığı haberlere göre, Apple şu anda iPhone 15 etkinlik tarihini 12-13 Eylül olarak açıklamaya hazırlanıyor.

İbrahim Özbek

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Global teknoloji kaynaklarının yaptığı haberlere göre, Apple şu anda iPhone 15 etkinlik tarihini 12-13 Eylül olarak açıklamaya hazırlanıyor.

Yapılan haberlere göre, 12 ve 13 Eylül tarihinde teknoloji firmalarında çalışanların yaklaşan lansman için izin almamaları gerektiğini söylüyor. 12 Eylül olarak net bir açıklama gelmese de, büyük olasılıkla 12 Eylül tarihinde Apple, iPhone 15 serisini tüm dünyaya tanıtacak.

Apple’ın etkinliği her zamanki hibrit formatında olacak, yani bize pandemi dönemini hatırlatan bazı önceden kaydedilmiş videolar olacak, ancak çoğu canlı sunumlardan oluşacak. Elbette canlı izleyici Apple’ın kampüsünde olacak ve yeni iPhone 15 serisi ile uygulamalı deneyim gündem listesinde olacak.

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Apple iPhone 15 ile beklediğimiz en önemli haber tanıtım tarihi olsa da, halen birçok kişi ülkemizdeki satış fiyatını merak ediyor. Tanıtım tarihinin yaklaşması ile beraber bu fiyatların açıklanması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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