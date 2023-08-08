iQOO Z7 Pro’nun Lansman Tarihi Açıklandı!

Hızla büyüyen teknoloji markası iQOO, iQOO Z7’yi Mart ayında Hindistan ve Çin’de piyasaya sürmüştü. iQOO Z7 Pro’yu 31 Ağustos’ta global pazarda görücüye çıkacak.

iQOO tarafından medya ile paylaşılan iQOO Z7 Pro görüntüsü, akıllı telefonun sağ çerçeve üzerinde ses açma düğmesi ve güç düğmesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte bu akıllı telefon modelinde parmak izi okuyucu AMOLED ekranın altında yer alacak.

iQOO’nun önceki tanıtımları, iQOO Z7 Pro’nun 5G bağlantısını destekleyeceğini ve merkezinde Selfie kamerası için bir delik bulunan kavisli bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Paylaşılan görsellerde de bu tasarımı görmüş olduk.

iQOO Z7 Pro hakkında bilinen bilgiler şu anda bu şekilde paylaşıldı. Tanıtım tarihi yaklaştığında daha fazla detayın belli olmasını bekliyoruz.

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