AR / VR Oyunlar için Ayakla Kontrol Edilebilen Cihaz Sony’den Geliyor

Teknoloji devi Sony’den yeni bir haber geldi. Şirket AR / VR uygulamalarda ve oyunlarda kullanılabilecek, ayakla kontrol edilen iki cihazın patentini aldığını duyurdu. Aslında Sony’nin patentleri alması 2022 yılının Haziran ayında gerçekleşti. Ancak şirket resmi duyuruyu yeni yaptı. Sony’nin AR / VR oyunlar için ayakla kontrol edilebilen cihazların özellikleri nasıl, inceleyelim…

AR / VR Oyunlar için Ayakla Kontrol Edilebilen Cihaz Sony Tarafından Tasarlandı

Çağımızın en ileri teknolojilerinden artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik yanı sıra yeni cihazların da ortaya çıkmasına zemin yaratıyor. Sony’nin duyurduğu iki cihaz, bunun yeni örnekleri diyebiliriz. Sony AR ve VR oyun ve uygulamalarda kullanılan ve ayakla kontrol edilen 2 yeni cihazın patentini aldığını duyurdu. Çizimleri paylaşılan cihazların birinde ayakla oynatılabilen iki top bulunmakta iken diğer cihazda ise dokunmatik oval bir yüzey bulunmakta.

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Söz konusu cihazlar sayesinde dış ortamın nasıl olduğunun bir önemi kalmaksızın, AR ya da VR oyun ya da uygulamaların ayakla kontrol edilebilmesi hedeflenmekte. Bu cihazlar sayesinde joystick ve D-pad kullanılmaksızın söz konusu uygulamalar kullanılabilecek. İlk izlenim olarak bu cihazların AR/ VR oyun ya da uygulamalarda daha doğal bir his sunacağı belirtiliyor.

AR/ VR Oyunlar için Ayakla Kontrol Edilebilen Cihazların Özellikleri

Çizimlerde görüldüğü üzere 2 topun bulunduğu cihaz, basit hareketlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik gibi görünmekte. Biraz daha zor hareketlerin kontrolü içinse yakınlık algılama yetisi bulunan dokunmatik pedler yer alıyor. Patent bilgilerine göre, cihazlarda CPU ve bellek olduğu düşünülmekte.

AR/ VR oyun ya da uygulamalarında kullanılabilecek olan bu cihazlar oldukça ilgi çekici görünüyor. Topların bulunduğu cihazın çiziminde görüldüğü üzere, topların kolay bir şekilde hareket edebilmesi için rulmanlar bulunmakta. Diğer cihazın çiziminde ise dokunmaya duyarlı büyük kavisli bir alan bulunmakta. Ayrıca patent bilgilerinde yer aldığı üzere cihazın alanı yaklaşan bir nesneyi algılayabilmekte.

Sony’nin açıklamasına göre, bu cihazlarla kusursuz bir deneyim elde edilmek isteniyor. Bunun için de cihazların sahip olduğu hareket aralığının akıcı ve doğru biçimde olması hedefleniyor. Sony bahse konu cihazlarında istediği performansı yakalarsa, ev ortamında AR/ VR oyunlarını deneyimlemek isteyenlerin gözdesi olabilir.

Sony’nin Yeni Cihazları Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Sony AR/ VR oyunlarında kullanılacak bu cihazların çıkış tarihi henüz belli değil. Şirket, aldığı patenti ve çizimlerini yeni paylaştı bilindiği üzere. Bununla birlikte, patent alınmış olması, bu cihazların kesin çıkacağı anlamına da gelmiyor. Bu, tamamen şirketin kendi inisiyatifinde olan bir durum diyebiliriz.