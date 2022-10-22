Arayan Numara Yok Ne Demek? Arayan Numara Yok Bulma!

Günümüzün en önemli icatlarından biri olan cep telefonlarının yerini bilmeyen yoktur. Özellikle birebir iletişim açısından yeni bir devir açan cep telefonları hayatımızda oldukça fazla görev almaktadır. Cep telefonları ile iletişim kurmak için bireylerin birer cep telefonu numarasına sahip olması gerekmektedir. Son zamanlarda ise cep telefonu kullanıcıları Arayan numara yok bildirimi ile karşılaşmaktalar.

Özellikle iPhone kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı Arayan Numara Yok bildirimi sizleri bilinmeyen bir kişi tarafından arandığınız anlamına gelmektedir. Yani tanıdığınız veya tanımadığınız bir kişi numarasını gizleyerek sizi aradığında telefonunuzda bu bildirimi göreceksiniz. Bildirim telefonunuza düştükten sonra kesinlikle o bildirime geri dönüş yapamazsınız.

Günümüzde ise bu durumla karşılaşan birden fazla kişi bulunmakta. Bu durum bazı bireyleri oldukça rahatsız etmekte. Çünkü her telefona baktığınız zaman telefonunuzda bu bildirimi görmek oldukça can sıkıcı bir durum olabilir.

Arayan Numara Yok Bulma

Arayan numara yok bildiriminin kimden geldiğini öğrenmeniz maalesef mümkün değildir. Operatör şirketleri özel numaranın kime ait olduğunu sizlerle paylaşmaz. Fakat hukuki yollardan öğrenme hakkına sahipsiniz ama bu yolda oldukça uzun sürecektir.

Arayan Numara Yok Engelleme Nasıl Yapılır?

Turkcell operatörünü kullanıyor iseniz arama ekranına *253# yazarak ekranda çıkacak uyarıyı kabul ederek bu bildirimleri engelleyerek sizleri arayamaz.

operatörünü kullanıyor iseniz arama ekranına yazarak ekranda çıkacak uyarıyı kabul ederek bu bildirimleri engelleyerek sizleri arayamaz. Vodafone operatörünü kullanıyor iseniz Gizli numaradan gelen çağrıları engellemek için: GiZLi AC yazıp 7046’ya mesaj göndermeniz gerekmektedir.

Türk Telekom kullanıcısıysanız Arayan numara yok engelleme aktivasyon ve deaktivasyon işlemlerinizi web sitesinden “Online İşlemler” altındaki “Servisler” yolunu izleyerek “Gizli Numara Engelleme” menüsü altından yapabilirsiniz.

Turkcell Özel Numara Kapatma ve Açma (2022)