Arcane 2. Sezon 2024 Kasım’ında Geliyor

2021 yılı Kasım ayında ilk bölümü ile ekranlara gelen animasyonlu aksiyon-macera TV dizisi Arcane için nihayet ikinci sezon duyurusu yapıldı. Arcane 2. sezon 2024 Kasım ayında çıkacak. Netflix Anime’nin resmi Twitter (X) hesabı başta olmak üzere; sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyurulan yapımın 15 saniyelik duyuru videosu, 12 saat geride kalmadan yalnızca Twitter da dahi 2,5 milyondan fazla kez izlendi.

Arcane 2. Sezon 2024 Kasım’da!

Christian Linke ve Alex Yee tarafından tasarlanan ve oluşturulan animasyonlu aksiyon-macera TV dizisinin 2nci sezonu için nihayet resmi duyuru yapıldı. Netflix Anime hesabı tarafından kamuoyuna açıklanan dizinin ikinci sezonu için; “Arcane. Sezon 2. Kasım 2024. #GeekedWeek” ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım ve Arcane 2.sezon duyuru videosu:

Özellikle League of Legends tutkunlarının çok beğendiği dizi, Kasım 2021 de çıkmıştı. 2019 yılında League of Legends 10. yıl dönümü kutlamalarında duyurulan ve takribi 2 yıl sonra ilk bölümü ekranlara gelen dizinin 2nci sezonu da ilk sezondan 2 yıl sonra duyuruldu.

İlk sezonu Netflix En İyi 10 Listesinde yer alan ve (çıktığı döneme kadar) gösteriminden sonra “ilk 1 hafta içerisinde en yüksek reytingli dizi” unvanını ele geçiren Arcade, ünlü seslendirme kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmişti.

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Dizinin Hayranlarından Arcane 2. Sezon Yorumları

Arcane’nin 2.sezon duyurusu kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı. 2 yıldır dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, duyurunun ardından kişisel sosyal medya hesaplarından hem memnuniyetlerini hem de beklenti süresinin uzunluğunu ifade eden paylaşımlarda bulundular. Söz konusu paylaşımlara göz atmak gerekirse:

“Şimdi 1 yıl daha mı bekleyeceğiz? Çok uzun zaman oldu açıkçası, neredeyse ilk sezonu unuttuk. Bari ilk sezonu izlemeye yeniden başlayayım da, bir yandan onu bitireyim bir yandan da 2. sezona hazırlık olsun.”

“Nihayet geldi. Bu kadar uzun sürmesinin çok iyi bir ikinci sezon geliyor olmasına bağlamak istiyorum, inşallah hayal kırıklığına uğramam.

“Bekledik bekledik, 1 yıl daha bekleyelim bakalım. Bari beklentimize değecek bir sezon olsa da sıkıldığımızı unutsak.”

“Hayatımda izlediğim en iyi animasyonlardan biriydi ilk sezon. 2nci sezonunu da sabırsızlıkla bekliyorum.”