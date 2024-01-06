Arcane 2. Sezon Kasım 2024 de Netflix’te, İlk Video Geldi!

Netflix sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Arcane 2. Sezonu duyuruldu. Dizinin 1 dakikaya yakın uzunluktaki ilk tanıtım videosu kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından görüntülendi. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan paylaşım sonrasında Arcane tutkunları heyecanlı bir bekleyişe geçti. Dizinin yeni sezonunun 2024 yılında gelecek olması, uzun süredir yapımın yeni sezonunu bekleyenleri sevindirdi; işte detaylar…

Arcane 2. Sezon Kasım 2024 de Netflix’te!

Dünyaca ünlü oyun League of Legends’dan ilham alınarak geliştirilen, ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun’da geçen Arcane; “yetişkinlere yönelik bir bilgisayar animasyonlu aksiyon – macera dizisi” olarak tanımlanabilir. Efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini konu alan dizinin ilk sezonu 2021 yılının sonlarına yayımlanmış ve bir hayli beğenilmişti.

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İlk sezonunun tutulmasının ardından ikinci sezonunun çekilmesine başlanan dizi, hayranlarınca tutkuyla bekleniyordu. Arcane 2. sezonu için ilk tanıtım videosu dün itibariyle Netflix tarafından yayımlandı. İşte kısa sürede büyük ilgi gören dizinin ikinci sezonunun ilk tanıtım videosu:

Oyuna yeni çarlar ekleniyor. Arcane 2. sezon Kasım'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/cMG8ixyoSR — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 5, 2024

LoL Oyuncuları ve Arcane Tutkunları Ne Dedi?

50 saniyelik videonun yayımlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olan Arcane’nin 2. sezonu ile ilgili olarak Riot Games oyunu League of Legends’in hayranları ve dizinin tutkunları duygu ve düşüncelerini şahsi sosyal medya hesaplarından dile getirdiler. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Warwick Rework Teaser resmi (5 ocak 2017) — Warwick temalı Arcane Trailer (5 ocak 2025)” Bu paylaşıma Netflix tarafından “Heimer, sen misin?” cevabı verilmesi de dikkat çekti.”

“10 ay sonra gelecek yeni sezonun fragmanının şimdiden paylaşılması ilginç. Daha da ilginç olanı ise, fragmanı hazır olan bir yapım için 10 ay beklenecek olması. Bir yerde mantık hatası var ama nerde çözemedim. Sanırım Netflix de çözememiş.”

“Her 3 yılda bir yeni sezon çekmeye devam ederse Netflix, 3.sezonu çocuklarımla, 4.sezonu da huzur evinde filan izlerim herhalde. Bu kadar abartmanın alemi yok. Sezon aralarında beklenen 1 yıl bile çok çok uzun bir süre. Hayat o kadar uzun değil maalesef.”

“Diziyi çok sevmiş olsam da, bir diğer sezonu bu kadar uzun süre beklemem maalesef. İnsanı zorla soğutuyorlar. İnsanın 3 yılda her şeyi değişir, beklentisi, beğenileri… Doğru bir strateji değil bence.”