ARK: Survival Evolved, Mart Ayında Geliyor

Sony, Mart ayında hizmete giren PlayStation Plus ücretsiz oyun serisini duyurdu. Bunlar arasında devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun ARK: Survival Evolved, Sonic the Hedgehog; Team Sonic Racing, Ghostrunner ve Ghosts of Tsushima: Legends yer alıyor.

Yeni oyunlar 1 Mart’tan itibaren kullanıma çıkacak. Bu oyunların her biri PlayStation Plus’a abone olan herkes için ücretsiz ve bu da oyuncuların çevrimiçi çok oyunculu oyunlara ve PlayStation mağazasından çeşitli fırsatlara erişmesine olanak tanıyacağını da belirtelim.

ARK: Survival Evolved, listedeki en üretken oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu MMO hayatta kalma oyunu, oyuncuları dinozorları içeren tehlikeli güçlerle dolu gizemli bir adaya yerleştiriyor. Hayatta kalma türündeki en benzersiz oyunlardan biri haline gelen Survival Evolved; çok oyunculu yönü işleri ilginç kılıyor.

Yarış hayranları için, Sonic the Hedgehog veya Mario Kart da iyi bir alternatif. Ayın son iki oyunu ise, birinci şahıs parkur aksiyon oyunu Ghostrunner ve hit Ghost of Tsushima’nın çevrimiçi çok oyunculu yan ürünü Ghost of Tsushima: Legends oldu.