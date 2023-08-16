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Armored Core VI Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Mustafa

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Armored Core VI

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Günümüzde artık oyun piyasasına birden fazla oyun çıkmakta, bu oyunlar arasında ismini uzun zaman önce duyduğumuz ilk oyunu olan Armored Core 1997 yılında çıkış yapmıştı. Bugünkü yazımızda sizlere Armored Core VI sistem gereksinimlerinden bahseceğiz.

Yayıncılığını FromSoftware’ın yaptığı meka temalı aksiyon oyunu Armored Core VI çıkış yapmadan önce oldukça popüler bir yer almaya başladı özellikle grafik ve oyun yapısı konusunda kendini geliştiren oyun aksiyon oyunları arasında ismini duyuracaktır.

Armored Core VI Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşlemci :Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600
  • RAM: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 1650 4GB, Radeon RX 480 4GB
  • Depolama: 60 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşlemci: Intel Core i7-7700, Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 1060 6GB, Radeon RX 590 8GB, Intel Arc A750 8GB
  • Depolama: 150 GB depolama alanı

Son olarak Armored Core VI, 25 Ağustos’ta PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series konsollarında piyasaya sürülecek.

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Mustafa
Mustafa
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