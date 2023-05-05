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Artık Xbox PC Game Pass’inizi Arkadaşlarınızla Paylaşabilirsiniz

Davet edilen arkadaşlar, Riot Games hesapları ile Xbox profillerini birbirine bağlayarak Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra gibi oyunların kilidini açma fırsatına sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Microsoft, oyuncular için bir platform olarak Xbox Game Pass‘i geliştirmek istiyor ve bu çabanın bir parçası olarak şirket, yeni bir program duyurdu. Bu program, mevcut PC Game Pass ve Game Pass Ultimate abonelerinin 14 günlük denemeleri en fazla beş arkadaşıyla paylaşmasına olanak tanıyor. Ücretsiz deneme, EA Play ve Riot Games avantajları da dahil olmak üzere PC Game Pass’te bulunan her şeyi içerecek.

Şirket tarafından Xbox Wire aracılığıyla paylaşıldığı şekliyle Xbox Game Pass Arkadaş Tavsiye programı, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyelerinin en fazla beş arkadaşına 14 günlük ücretsiz PC Game Pass denemesi vermesini sağlayacak. Şirket, ücretsiz denemeyi kullanmak için davet edilen arkadaşların Game Pass’te yeni olması gerektiğini belirtiyor.

Ücretsiz deneme, PC’de Xbox Game Studios’tan yeni oyunlara erişim, bir EA Play üyeliği ve Riot Games’in popüler PC ve mobil oyunlarını PC’de oynama yeteneği dahil olmak üzere PC Game Pass’in tüm avantajlarını sunuyor. Davet edilen arkadaşlar, Riot Games hesapları ile Xbox profillerini birbirine bağlayarak Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra gibi oyunların kilidini açma fırsatına sahip olacak.

pc-game-pass

Game Pass’i paylaşmak için Arkadaş Tavsiye davetlerine erişmek için Windows’ta Xbox Uygulamasında Game Pass ana ekranına gitmeniz yeterlidir. Orada bir “PC Game Pass Ver” düğmesini bulacaksınız. Paylaşım sürecini başlatmak ve arkadaşlarınızı katılmaya davet etmek için üzerine tıklayın. Beş yönlendirmenizi kullandıktan sonra, 1 Ocak’ta sıfırlanana kadar başka yönlendirme almayacağınızı unutmayın.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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