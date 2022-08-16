Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni olay insanların hayatını etkiliyor. Bunlardan son dönemde en popüler olanı ise Artırılmış Gerçeklik yani AR’dir. AR içerisinde sanki gerçek hayatta gibi faaliyette bulunabiliyorsunuz. Bugünkü yazımızda sizlere sanki gerçek hayat hissi veren Artırılmış gerçeklik uygulamalarını anlatacağız.

Aslına bakarsanız Artırılmış gerçeklik teknoloji uzun zamandır bizimle, ancak bu teknoloji çok yaygın olarak kullanılmıyor. Bunun başlıca sebebi yüksek sistem gerektirmesi ve yeterli altyapının ülkemizde yer almamasıdır. Bu durum günümüzde biraz daha aza indi. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanım alana çoğaldıkça, hem ülkemizde hem de dünya da kullanımı yaygınlaşıyor.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar bizlere gösteriyor ki, tüketicilerin %60’ı AR deneyimini yaşayabilecekleri mağazalardan alışveriş yapmayı seçerken %40’ı da Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla ürün deneyip alışveriş yapıyorlar.

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik, kullanıcıların 3D görüntülemeyi deneyimledikleri bir sanal teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde nesneyi, gerçek dünyadaki gibi görüyor ve inceleyebiliyoruz.

Mesela bir koltuk takımı alacaksınız, bunun için Artırılmış gerçeklik teknolojisine başvurdunuz. Telefon ya da tabletinizin kamerası sayesinde mobilyayı size odanızdaymış gibi göstererek 360 derecelik görüntüler sunuyor. Sadece dekorasyon değil, App Store ve Google Play’de çeşitli amaçlar için geliştirilmiş birçok AR uygulaması bulunuyor.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarını şu şekilde;

IKEA Place

Dünya mobilya devi olan IKEA, hızla gelişen teknolojiden son damlasına kadar yararlanıyor. IKEA tarafından geliştirilen IKEA Place uygulaması, kullanıcıların mobilyalarını almadan önce evlerinde nasıl durduklarını görmesine yardımcı oluyor. Evinizin ölçülerini girerek, aradığınız ürünü tam ölçüsünde bulabiliyorsunuz.

YouCam Makeup

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ana amacı insanın hayatını kolaylaştırmak olsa da, bu uygulamalar bazen eğlence ve oyun içinde kullanılabiliyor. YouCam Makeup da Artırılmış Gerçekliğin eğlenceli tarafını kullanan uygulamalardan biri. Basit olarak bir makyaj uygulaması olan YouCan Makeup, sizin için en iyi seçenekleri bir araya getiriyor ve tüm bu özel ürünlerin sizde nasıl durduğuna bakabiliyorsunuz.

Google Lens

Teknoloji devi Google, artırılmış gerçeklik teknolojisinde de zirveye oynuyor. Google tarafından geliştirilen Google Lens, kameranın içindeki içerikleri tanımlayıp bunlar hakkında bilgileri ekrana sunuyor. Örneğin yolda yürürken bir ağaç gördünüz, kamerayı ağaca tuttuğunuz zaman ağacın cinsi ve hangi iklimlerde yaşadığı gibi birçok bilgi karşınıza geliyor.

Euclidean Lands

Artırılmış gerçeklik teknolojisinde oynayabileceğiniz birçok oyun yer alıyor ancak Euclidean Lands bambaşka bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların kafasını oldukça karıştırarak onları düşünmeye iten bu oyunda oyun alanı sizin istediğiniz herhangi bir yer. Kameranız yardımıyla beraber istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Inkhunter

Eğer dövmelere çok meraklıysanız, Inkhunter uygulaması tam size göre bir uygulama. Kalıcı bir dövme yaptırmak istediğinizde bu uygulama sayesinde vücudunuzda nasıl durduğuna bakabilirsiniz. Uygulamaya kendi tasarımınızı yükleyebilir ya da kendiniz için uygun olacağını düşündüğünüz bir dövmeyi uygulama içerisinden seçebilirsiniz.

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