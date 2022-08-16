Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması olan instagram oldukça popüler bir seviyede seyir ediyor. Instagramın hayatımıza girmesinden itibaren farklı farklı terimler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi olan Feed oldukça sık duyduğumuz bir terimdir bugün ki yazımızda sizlere Instagram feed ne demek açıklayacağız.

Instagram kullanıcıları son zamanlarda yeni gelen özelliklerle sayesinde kullandıkları sosyal medya hesapları oldukça kullanışlı bir hale geldi. Gelen özellikler ile yen terimlerde yerini haliyle almakta. Gelelim yazımızın konusuna instagram feed ne demek?

Instagram feed ne demek sorusunun yanıtı şu şekilde Instagram feed demek öne çıkarılanlar anlamına gelmektedir. Kullanıcılar Feed özelliğinin verdiği avantaj ile instagram üzerinden kim ile daha dazla iletişim kurduğu kişilerin yaptıkları ve paylaştıkları daha fazla karşınıza çıkmaktadır.

Aslında instagram algoritmasıdır ve bu tamamen sizin hesabınızda geçirdiğiniz süre ile alakalıdır. Bir hesabı beğenmeniz halinde ya da takip ederek incelemeniz halinde feed sayesinde o sayfanın hareketleri karşınıza daha fazla çıkar. Veya bir hesaba birden fazla girmeniz veya sürekli etkileşim halinde olmanızda bu durumu etkiler.

Instagram Feed Özellikleri

Instagram’da olan bu özellik sayesinde birlikte karşımıza sıklıkla gönderilerini beğendiğiniz arkadaşlarınızın veya sayfaların paylaşımları çıkabilmektedir.

Instagram hikayeler bölümünde çoğunlukla hikayelerine baktığınız ya da sıklıkla hikayelerini yanıt verdiğiniz kişilerin hikayeleri ilk sıralarda çıkmasını sağlar.

Takip edebileceğiniz kişi önerileri ise yine sıklıkla iletişim halinde olduğunuz kişilerin arkadaşlarından öneriler sunmaktadır.

Instagram Gizli Hesap Görme Yolları 2022!